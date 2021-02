Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een PlayStation 5 te koop die zelfs scalpers lastig kunnen vinden. Caviar, het gekke merk voor het aanpassen van gadgets, heeft de PS5 zo gepimpt dat er acht vellen massief goud op de buitenste platen zitten en heeft daarbij de prijs verhoogd tot $ 499.000 (£ 356.768).

De Golden Rock PS5 is eigenlijk de Digital Edition in nieuwe kleding. Het werkt precies hetzelfde als de conventionele digitale editie - alleen downloadbare games spelen. De bedekte platen "voegen echter volume en textuur toe". We moeten ons afvragen wat het ook zal doen met de warmteafvoer, aangezien de ventilatoreenheid wordt omgeven door metaal. Maar als je het geld hebt om deze editie van de console te kopen, is het mogelijk dat je hem nooit echt zult gebruiken om games op te spelen.

Het wordt ook geleverd met een DualSense-controller die voor een goede meting is bedekt met krokodillenleer. Er worden slechts negen exemplaren gemaakt.

Als bijna een half miljoen dollar te pittig voor je is, geef je misschien de voorkeur aan de speciale modellen "Carbon" en "Alligator" die Caviar ook maakt.

Het Carbon-model is bedekt met duurzaam autokoolstof, inclusief de DualSense. Het is beschikbaar voor $ 5.830.

De Alligator-editie kost $ 8.140 en is, zoals de naam al doet vermoeden, bedekt met alligatorleer. Beide zijn beschikbaar in een gelimiteerde oplage van 99 stuks per stuk.

Geschreven door Rik Henderson.