Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nioh Collection is nu beschikbaar voor PlayStation 5 . Het bevat geremasterde versies van de fantastische actie-RPGs van Team Ninja, Nioh en Nioh 2.

Je krijgt ook alle DLC inbegrepen en de optie om deze in 4K of 120fps af te spelen. Kortom, dit zijn de beste versies van beide games tot nu toe.

Maar wat als je al opgeslagen games uit de PS4-edities hebt en wilt doorgaan in plaats van opnieuw te beginnen? Nou, dat kunt u ook doen.

De ontwikkelaar heeft een functie voor het overzetten van bestanden toegevoegd aan Nioh en Nioh 2 op PS5. Huzzah!

Beste pc-games om te kopen 2021: fantastische games om aan je verzameling toe te voegen Door Adrian Willings · 5 februari 2021

Hier leest u hoe u het kunt gebruiken.

squirrel_widget_4139321

- Ga in de PS4-versie van beide games naar het "Systeemmenu" en scrol omlaag naar "Cross Save Management". Klik nu op "Upload opgeslagen gegevens naar cloudopslag".

- Selecteer het opslagbestand dat u wilt overbrengen en upload het.

- Ga op de PS5-versie naar hetzelfde "Systeemmenu" en selecteer opnieuw "Cross Save Management". Klik nu op "Download opgeslagen gegevens uit cloudopslag".

- Je zou het bestand moeten zien dat je op PS4 hebt geüpload, selecteer het en kies de bestemming. Klus geklaard.

Opmerking: aangezien je dit slechts op één opgeslagen spel tegelijk kunt uitvoeren, moet je het herhalen als je meerdere opgeslagen spellen wilt overzetten. Je moet ook op beide consoles zijn aangemeld bij hetzelfde PSN-account.

Je kunt ook meer informatie vinden op de Twitter-feed van Team Ninja .

Naast de collectie kun je Nioh Remastered - The Complete Edition en Nioh 2 Remastered - The Complete Edition afzonderlijk aanschaffen via de digitale PlayStation Store.

PS4-bezitters kunnen ook behalve The Complete Edition-versies van beide games met alle DLC inbegrepen. Ze zijn natuurlijk niet geremasterd.

Geschreven door Rik Henderson.