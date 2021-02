Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft zijn hoop op verkoopcijfers voor het komend jaar voor de PlayStation 5 in een inkomstenoproep besproken, maar is ook relatief openhartig geweest over de uitdagingen die de brede beschikbaarheid van de console zullen blijven beperken.

Na zojuist bekend te hebben gemaakt dat het tot nu toe 4,5 miljoen consoles heeft verkocht, zei Sonys chief financial officer Hiroki Totoki dat het hoopt er meer dan 14,8 te verkopen in het volgende fiscale jaar, dat in april begint.

Dat cijfer lijkt misschien een beetje nauwkeurig, maar het is het aantal dat de PS4 in dezelfde periode van zijn levenscyclus heeft verkocht, dus dat is de lat die Sony hoopt te wissen.

Het wordt terecht opgemerkt dat er meer dan een kleine vraag naar de console is, dus denkt dat het een succes zou zijn om de toch al uitstekende prestaties van het eerste volledige jaar van de vorige consolegeneratie te overtreffen. Maar zoals iedereen die heeft geprobeerd daadwerkelijk een PS5 te kopen weet, is er nog steeds een tekort aan winkels.

Totoki zei dat dit gedeeltelijk te wijten is aan het wereldwijde tekort aan halfgeleiders, dat ook gevolgen heeft voor de Xbox Series X- en S-consoles, en waarschuwde dat dit waarschijnlijk in 2021 een probleem zal blijven. Ik heb nog geen console beveiligd.

Hoewel je zou hopen dat het gestaag een beetje gemakkelijker wordt, omdat meer enthousiaste kopers hun eigen al hebben gekocht, suggereert het feit dat de voorraad waarschijnlijk nog steeds binnen druppelt, dat de PS5 niet bepaald snel genoeg zal zijn. .

