Je kunt God of War nu spelen in 4K 60fps op PS5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de allerbeste games van 2018, Santa Monica Studios God of War , krijgt vanaf vandaag een frisse lik verf voor PlayStation 5-gamers.

Er is nu een nieuwe patch beschikbaar voor de game die de doelframes per seconde op de console verandert van 30 fps naar 60 fps, iets dat tijdens het spelen enorm anders zal aanvoelen.

Bovendien zal de game ook worden uitgevoerd in een dambordresolutie van 4K, wat betekent dat het er scherper uit moet zien op je tv (mits het een 4K-scherm is, natuurlijk).

The God of War (2018) Enhanced Performance Experience voor de PS5 komt morgen!



️ Synchroniseert met 60 FPS

️ 4K dambordresolutie

️ 2160p

️ Gratis update voor PS5-gebruikers



Bekijk onze blog voor meer info https://t.co/CXTyfHFyvN pic.twitter.com/psSLo63ReF - Santa Monica Studio werft aan (@SonySantaMonica) 1 februari 2021

De wijziging vervangt de eerdere grafische opties gericht op de PS4 Pro, al kun je om wat voor reden dan ook desgewenst teruggaan naar 30FPS op 4K.

Het is echt een welkome update, aangezien iedereen die een PS5 koopt, de game gratis krijgt als onderdeel van de PS Plus Collection. Als je het actiemeesterwerk nog niet hebt gespeeld, is dit de perfecte gelegenheid om aan de slag te gaan, maar het is ook meer dan reden genoeg om een herhaling te overwegen.

Dit zet het langzame stroompje voort van games uit het PS4-tijdperk die kleine patches krijgen om de PS5 hun prestaties te laten versterken - hier hopen we dat nog meer games hetzelfde voordeel kunnen krijgen. Een bijzondere favoriet van fans zou The Last Guardian zijn, waarvan we weten dat het op 60 fps kan draaien op de PS5, maar voorlopig is vergrendeld op 30 fps.

Geschreven door Max Freeman-Mills.