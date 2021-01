Sony stopt naar verluidt met meerdere PS4- en PS4 Pro-modellen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft naar verluidt veel PlayStation 4- en PS4 Pro-modellen in Japan stopgezet.

Een lokale winkelier heeft klanten laten weten dat het niet langer verschillende PS4-varianten op voorraad zal hebben, noch de Glacier White PS4 Pro "omdat de fabrikant de productie stopzet".

Dit komt nadat de officiële PlayStation Direct-winkel had gepost dat het niet langer PS4 Pro-consoles te koop zou aanbieden, voordat die verklaring vervolgens werd verwijderd na berichtgeving in de pers.

Het lijkt erop dat de dagen van de huidige generatie console nu geteld zijn, dankzij de enorm succesvolle lancering van de PlayStation 5 voorafgaand aan Kerstmis 2020.

Sony zelf moet nog een officiële aankondiging doen of commentaar geven op zijn plannen voor PS4, maar Twitter-gebruiker Cheesemeister vertaalde een bord dat te zien was in een Japanse gamewinkel waaruit bleek dat de volgende modellen niet langer zullen worden vervaardigd:

PS4 500GB Gletsjerwit

PS4 1TB Gitzwart

PS4 1TB Gletsjerwit

PS4 2TB Gitzwart

PS4 Pro 1TB Gletsjerwit

De standaard Jet Black PS4 500GB- en PS4 Pro-modellen zijn momenteel niet aangetast, zo lijkt het.

"Beste klanten: aangezien de fabrikant de productie beëindigt, worden de volgende producten niet meer aangevuld."

・ PS4 500GB Glacier White

・ PS4 1TB Jet Black

・ PS4 1TB Glacier White

・ PS4 2TB Jet Black

・ PS4 Pro 1TB Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX - Cheesemeister (@ Cheesemeister3k) 3 januari 2021

We moeten toegeven dat we vorig jaar dachten dat er iets vreemds was aan het gebrek aan PS4-consoles die tegen lage prijzen beschikbaar waren op Black Friday. Dit zou de reden kunnen zijn.

Het zou ons echter ook niet verbazen als de PS5 en PS5 All-Digital Edition binnenkort de enige PlayStation-consoles worden die in de toekomst beschikbaar zullen zijn - zodra er eindelijk nieuwe voorraad is, natuurlijk.

Geschreven door Rik Henderson.