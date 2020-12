Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De langverwachte Cyberpunk 2077 is eindelijk beschikbaar voor PS4, Xbox One, Stadia en pc, waarbij de game ook draait op Xbox Series X / S en PS5 via achterwaartse compatibiliteit. Er komen echter rapporten binnen dat de prestaties sterk variëren van platform tot platform.

Als je een fatsoenlijke game-pc, Stadia-account of next-gen console hebt, krijg je een geweldige ervaring, zo wordt beweerd. We kunnen zelfs van het laatste getuigen, aangezien we de game op zowel Xbox Series X als S hebben gespeeld, waarover je hier meer kunt lezen.

Zelfs eigenaars van een PS4 Pro en Xbox One X krijgen behoorlijke ervaringen, hebben we gehoord.

Maar eigenaren van basisconsoles voor PS4 en Xbox One (dwz Xbox One S) komen op het net met verhalen over game-vernietigende bugs, extreem lage resoluties en schokkende framesnelheden.

We dachten altijd dat CD Projekt Red moeite zou hebben om zon enorme, grafisch rijke en zeer ambitieuze game op de PS4 of Xbox One te laten draaien - we zeiden het zelfs in onze vroege previews. Helaas bleek dat we gelijk hadden.

Dit is Cyberpunk 2077 - PS4-versie 1.00. De resolutie is letterlijk lager dan 720p en het duurt 20 seconden om de game in texturen te laden. Onvergeeflijk. Ondoorgrondelijk. Onspeelbaar. pic.twitter.com/AZ2OPTnkdL - Michael Does Life (@MichaelDoesLife) 9 december 2020

Twitter is bezaaid met videoclips zoals de bovenstaande. En Eurogamer meldt dat tijdens het testen de PS4-basisversie regelmatig onder de 30 frames per seconde zakt, zelfs als de resolutie aanzienlijk is gedaald - zelfs tot 17 fps.

Dan zijn er texture pop-ins die 20 seconden of langer duren. Het is eigenlijk een beetje een puinhoop.

Om eerlijk te zijn tegenover CD Projekt Red, het heeft al een patch van de eerste dag gepusht, met enkele belangrijke reparaties, en belooft dat er nog veel meer zullen komen.

We zijn echt vernederd dat zo velen van jullie ons vertrouwden en besloten om # Cyberpunk2077 te steunen vóór de release! Zelfs 8 miljoen bedankjes is niet genoeg! De reis is net begonnen en we werken hard aan de komende fixes en updates voor de game. Tot ziens in Night City! pic.twitter.com/ycIe2kN0Zq - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 10 december 2020

Tot die tijd raden we je aan om de game te spelen op PS4 Pro, Xbox One X, next-gen of, nog beter, pc. En als je er geen hebt, wacht dan misschien volledig - in ieder geval totdat de meeste in-game bugs verder zijn opgelost.

We zullen ook wachten met het beoordelen van de game totdat we deze kunnen testen op een Xbox One S en onze Xbox Series X en S.

Geschreven door Rik Henderson.