(Pocket-lint) - Spider-Man: Miles Morales is een van de meest goed ontvangen lanceringsgames ter nagedachtenis voor de PS5, een geweldige avontuurlijke ravotten die zijn welkom niet overtreft en veel plezier biedt.

Het is ook helemaal geweldig op de nieuwe hardware (eerlijk gezegd ziet het er ook geweldig uit op PS4), en bood eerder twee manieren om te spelen. Je zou het ofwel in een visuele getrouwheidsmodus kunnen zetten die de resolutie hoog houdt en grafische whizzbangs zoals ray tracing op 30 fps kunnen implementeren, of je zou ervoor kunnen kiezen om een aantal van die glimmende extras te verliezen, maar vast te houden aan een constante 60 fps.

Nu heeft ontwikkelaar Insomniac het echter gepast gevonden om dingen te veranderen door een derde optie toe te voegen - het is duidelijk dat mensen wilden kunnen spelen met een hogere framesnelheid, maar toch genieten van ray tracing, de technologie die is gebruikt om een aantal nieuwe -gen consoles.

Daarom kun je na de laatste game-update nu een nieuwe modus kiezen genaamd Performance RT, die effectief ray tracing implementeert met 60 fps, waarbij je enkele andere grafische elementen opoffert om het te laten werken. Deze zitten voornamelijk in de resolutie op het scherm en voetgangers, dus je zult de downgrade waarschijnlijk merken als je ernaar op zoek bent.

Dat zou echter de moeite waard kunnen zijn om je weerspiegeling in ramen te zien terwijl je er langs scheert, en de lichten weerkaatsen op met sneeuw gesmolten plassen op de grond.

Het beste wat je kunt doen als je Miles Morales hebt, is ze zelf uitproberen - we hebben ontdekt dat het een kwestie van smaak is, dus het kan geen kwaad om een andere optie te hebben om mee te spelen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.