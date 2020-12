PS5-restocks laten zien dat lessen op de lanceringsdag niet zijn geleerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een schuldgevoel van overlevenden als je met succes een PS5 hebt bemachtigd als je vrienden niet zoveel geluk hebben gehad. Nadat we bij de eerste gelegenheid een pre-order hadden weten te bemachtigen, zijn we sindsdien in de assistentiemodus.

Vrienden op de hoogte houden van aandelenberichten en zich allemaal voorbereiden op vooraf aangekondigde lanceringstijden is voor ons en zo veel anderen echter een langdurig experiment van frustratie geweest. Voor het geval je het gemist hebt, is het een beetje een aanfluiting om nu een PS5 te kopen.

Deze week zijn er, in ieder geval in het VK en Europa, willekeurige trossen voorraad verschenen zonder enige kennisgeving of mate van voorspelbaarheid op een reeks sites van retailers. Argos ging twee dagen op rij in de vroege uurtjes live, voordat Amazon gisteren rond 8.30 uur ongeveer 3 minuten aan voorraad had, maar ongeacht de door jou gekozen site zijn er van tevoren geen formele aankondigingen of waarschuwingen geweest .

Dat leidde tot uitgesproken en duidelijke frustratie op sociale media en een velddag voor resellers en bots, die geen meldingen nodig hebben om bestellingen te doorzoeken. Het is moeilijk om het gevoel te vermijden dat de voor de hand liggende lessen over de vraag vanaf de lancering op zijn best onmogelijk te implementeren waren en in het slechtste geval genegeerd.

Op de lanceringsdag een paar weken geleden kregen we grotendeels de tijd om op bepaalde sites nieuwe voorraad te verwachten, en hoewel dat leidde tot absolute files en in een paar gevallen tot crashes, is er op zijn minst een gevoel van gelijkheid in de strijd als jullie allemaal weten waar te zijn en wanneer.

Het controleren van Twitter om willekeurig te ontdekken dat de voorraad is en is verdwenen terwijl je koffie aan het zetten was, is echter van een andere orde van ergernis. Het lijkt erop dat winkeliers misschien hebben besloten dat het beter is om dingen eenvoudigweg zonder kennisgeving beschikbaar te stellen, om verpletteringen van mensen te voorkomen en het aan het geluk over te laten of ze er snel genoeg kunnen komen.

Daar zit een vorm van logica in, maar het is niet een die eerlijk of rechtvaardig aanvoelt als je aan de andere kant van de medaille staat, en de snelheid waarmee meer hyper-opgeblazen doorverkoopopties opduiken, suggereert dat het niet de effecten heeft. hoopte op.

Voor de hand liggende oplossingen zijn dun gezaaid, maar om de koopervaring deze keer nog beladender te maken, is dat een behoorlijke mislukking voor de retailers, zelfs als ze de verantwoordelijkheid op Sony willen schuiven bij een gebrek aan eenheden om te verkopen.

Zonder een duidelijk idee wanneer we kunnen verwachten dat de aandelen gelijke tred zullen houden met de vraag, is er een dreigende bezorgdheid dat dit de komende tijd de status quo zou kunnen zijn, en zeker in het nieuwe jaar. Als je je herinnert hoe moeilijk het werd om een Wii te vinden in het eerste jaar van de levenscyclus van die console, zul je deze keer hetzelfde gevoel van angst voelen.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Dan Grabham.