We spraken met een PS5-scalpeur over hoe ze aan hun consoles kwamen

(Pocket-lint) - Het is hier in het VK niet bepaald onder de radar gevlogen dat de lancering van de PS5 absoluut werd geteisterd door bots en resellers die aandelen kochten en ze later voor winst omdraaiden - we hebben verhalen gezien van doorverkoopgroepen met duizenden consoles, en daar zijn genoeg boze consumenten om rond te gaan.

We spraken deze week met zon reseller uit Birmingham, wiens naam we zijn veranderd in Jack, om een idee te krijgen van hoe mensen in zon technisch legale maar servicevoorwaarden terechtkomen - hoe hoog de toetredingsdrempel is. , en hoe de lancering was aan de andere kant van de medaille.

Zijn afhaalrestaurants waren, niet verrassend, relatief vernietigend in de richting van retailers, die zijn gemeenschap van wederverkopers, verzameld in een Discord-groep, grotendeels onvoorbereid vonden voor de gemakkelijk te voorspellen vraag waarmee ze bij de lancering werden getroffen.

Het is een community die Jack ontdekte, zoals velen doen, nadat hij op de sneakermarkt was gestapt - veel van de bots die de afgelopen weken Xboxes en PS5s hebben gepakt, zijn eigenlijk opnieuw ontworpen sneaker-scripts. Net zoals anderen meer publieke pers kregen, zorgde zijn groep ook voor wat "duizenden" consoles moeten zijn tussen pre-order en lanceereenheden.

Nadat hij zelf vier consoles had gekregen toen pre-orders live gingen, elk met handmatige middelen, begon Jack zich klaar te maken voor de voorraad op de lanceringsdag. Dat betekende in de praktijk het gebruik van bots en proxys opkopen via verbindingen op Discord en kiezen waar ze zich op zouden richten bij de lancering.

Als dat hypertechnisch klinkt, zegt hij: "het is een van die dingen waar het heel duidelijk wordt als je er eenmaal op ingaat." De Discord-gemeenschap helpt nieuwkomers om dingen op te zetten, om situaties te vermijden waarin iemand "een hoop geld verspilt aan proxys" en het proces beledigt. Als mensen zonder al te veel gedoe geld verdienen, zullen meer mensen bots kopen en zullen de ontwikkelaars die fungeren als het kloppende hart van resellergemeenschappen zelf steeds meer geld blijven verdienen.

De meeste communities zijn te vinden door zorgvuldig naar Twitter te kijken, zegt hij - "je moet een beetje gokken om lid te worden van een groep en er een te vinden op Twitter, maar ik denk dat Twitter altijd een van de beste bronnen voor releases is geweest en altijd zal zijn. op deze manier omdat je een chronologische tijdlijn hebt ". Als je wordt toegelaten, is de eenvoudigste stap om gewoon een andere reseller te betalen om een bot voor je te laten draaien - tegen een vergoeding van ongeveer £ 50, heb je een veel grotere kans om een console te krijgen dan je gemiddelde consument, met een risico van detectie en annulering daarbij.

Vanaf daar hebben de dingen een steilere leercurve, maar het beeld dat Jack schetst, roept nog steeds enige ontsteltenis op - dit is niet iets dat moeilijk te begrijpen is als je relatief comfortabel bent met het gebruik van computers en surfen op internet, wat zeker niet de hoogste balk is om te wissen . Dat gezegd hebbende, is er nog steeds een onmiskenbaar risico dat op een bepaald moment moet worden genomen wanneer kaartgegevens moeten worden overhandigd en adressen (en adressen van partners) moeten worden gedetailleerd.

Die risicos verdwijnen ook niet als je een console hebt - wederverkopers worden regelmatig tijd verspild door gefrustreerde niet-kopers (iets waar je gemakkelijk de voldoening in kunt zien), wat onschadelijk kan zijn, maar ze zich kwetsbaar kan laten voelen terwijl het gebeurt . Op zijn beurt heeft hij gehoord over een wederverkoper in zijn omgeving die blijkbaar deze week tijdens een overdracht werd neergestoken, wat aantoont dat er meer onaanvaardbare niveaus van woede wegborrelen bij scalpers.

Dat betekent niet dat er veel spijt aan hun kant te vinden is - Jack heeft duidelijk niet het gevoel dat er moreel iets mis is met het opkopen van dergelijke aandelen. Als het iemands schuld is, zijn het de winkels vanwege hun gebrek aan maatregelen om ze te stoppen.

In het geval van Jack leek John Lewis in de aanloop naar de lancering een veilige gok om een lagere bescherming tegen bots te hebben, gezien de zwakkere verbinding met de gaming-scene en het veronderstelde gebrek aan voorbereiding. Door slechts één bot te vinden die zich op de site kon richten, wist hij zeker dat het een goede keuze was. Dat vermoeden werd bevestigd door 12 voltooide bestellingen op de dag van lancering, waarvan er vier later werden geannuleerd. Dat zijn 8 beveiligde consoles, plus de vier van pre-orders tot een totaal van 12.

Andere sites, zoals Game en Currys, gebruikten wachtrijsystemen die meer, maar niet alle, bots belemmerden - sommige hadden wat Jack een wachtrij overslaan noemde, wat net zo voordelig is als het klinkt, terwijl Tesco zijn PS5-lancering schijnbaar naar een site van derden om te voorkomen dat een van zijn andere services crasht. Die tactiek trok "bewondering" van Jack en zijn soortgenoten, maar normale kopers zouden er waarschijnlijk op wijzen dat het niet gemakkelijker werd om een console te kopen zonder de lijn door te snijden.

Een van de grootste uitdagingen, zo blijkt, is dat er niet genoeg bots zijn om de kans te krijgen om veel consoles te krijgen, maar om genoeg kaarten en adressen te hebben om bestellingen te voltooien - Jack controleert fintech-lievelingen zoals Revolut en Monzo om uit te leggen hoe hij dat kan hebben 12 virtuele kaarten klaar voor gebruik gehad, maar bezorgadressen moeten over het algemeen worden geleend van vrienden en familie.

Met consoles die momenteel tussen de £ 800 en £ 850 gaan, is dat een winst die groot genoeg is zoals het er nu uitziet, zullen de meeste mensen het erover eens zijn. Helaas is Jack van mening dat de dingen niet goedkoper zullen worden - met meer aandelengolven voor Kerstmis lijkt het waarschijnlijk net zo snel te verdwijnen, naarmate mensen dichter bij de vakantie komen, zal de vraag toenemen, en Jack is van de opvatting dat £ 1.000 de minimale gangbare koers zal zijn in de paar dagen voor Kerstmis zelf.

Hoewel hij gewoon een redelijk ervaren reseller is, geen marktanalist, kijkend naar zijn schattingen van PS5-aandelen tot nu toe en hoe ze zijn uitgekomen, zou je er waarschijnlijk niet tegen wedden dat hij gelijk heeft. Dat is ontmoedigend om te overwegen, welke meevaller het ook betekent voor de slimme geesten in Jacks doorverkopende Discord.

