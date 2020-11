Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - The Last of Us Part 2 is de headliner van een erg sterke Black Friday-periode op het gebied van videogames - terwijl consoles niet veel kortingen hebben gezien, hebben games de prijzen naar links, rechts en in het midden verlaagd.

Gamers in de VS kunnen TLOU2 nu al een paar dagen ophalen voor 50% van de normale prijs, een koopje als je bedenkt hoe recent het uitkwam en hoe veelgeprezen het is, en nu heeft Amazon UK het plezier gehad .

Je kunt de game pakken voor £ 30,99 , wat niet echt de halve prijs is, maar dichtbij genoeg om hetzelfde te voelen, maar het is verre van de enige Sony-klassieker waarop een smakelijke deal is toegepast.

squirrel_widget_166762

In feite is klassiek hier het sleutelwoord, want het is de PlayStation Hits-reeks titels die over de hele linie een korting van 50% heeft gekregen, waardoor ze allemaal worden verlaagd naar £ 7,99 van hun normale prijs van £ 15,99.

Deze omvatten enkele van de beste games die ooit zijn uitgebracht, waaronder Uncharted 4 , Bloodborne , Horizon Zero Dawn , Ratchet en Clank , en inderdaad de eerste The Last of Us Remastered .

Dat is een geweldige line-up, en voor £ 8 krijg je een bonafide hit, waar je ook voor kiest. Ondertussen werken ze ook allemaal op een PS5, als je een nieuwere console hebt of van plan bent te kopen.

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Max Freeman-Mills.