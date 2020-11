PlayStation belooft voor eind 2020 meer PS5-aandelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PlayStation heeft zijnPS5- aandelenpositie verduidelijkt na opmerkingen van CEO Jim Ryan die suggereerde dat het volledig uitverkocht is en pas in het nieuwe jaar beschikbaar zal zijn.

In een officiële tweet heeft het enthousiaste klanten gerustgesteld dat "er voor het einde van 2020 meer PS5-voorraad naar de retailers zal komen".

De tweet stelt ook dat de lancering van PlayStation 5 de grootste is in de geschiedenis van het bedrijf.

We willen gamers overal bedanken voor de lancering van de PS5, onze grootste console-lancering ooit. De vraag naar PS5 is ongekend, dus we wilden bevestigen dat er voor het einde van het jaar meer PS5-voorraad naar de retailers zal komen - blijf alsjeblieft in contact met je lokale retailers. Black Friday 2020: we brengen je hier alle Black Friday-deals voor de VS. - PlayStation (@PlayStation) 25 november 2020

Dat wil niet zeggen dat het niet probleemloos is geweest. Naast rapporten van resellers die erin slaagden duizenden PS5-eenheden te bemachtigen om tegen enorm hoge prijzen weer op de markt te brengen, ontdekten sommigen die hun console pre-orderden op Amazon in zowel het VK als de VS dat hun leveringen ofwel op mysterieuze wijze waren geannuleerd door koeriersbedrijven of zelfs gestolen. Velen hadden hun PS5-leveringen geruild met huishoudelijke apparaten of, in één bevestigd geval, een doos met hondenvoer.

Amazon blijft naar verluidt deze beweringen onderzoeken.

Geschreven door Rik Henderson.