(Pocket-lint) - Als je gedroomd hebt van nog een kans om je wanten op een PlayStation 5 te krijgen, sorry, het is voorlopig slecht nieuws: de console is volledig "uitverkocht", bevestigde Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment, in een interview met Tass , het Russische persbureau.

Hoewel dat voor velen onwaarschijnlijk zal zijn, hebben scalpers aandelen verzameld; Er wordt aangenomen dat georganiseerde misdaadgroepen honderden Amazon-zendingen hebben gestolen en de bestellingen van kopers hebben vervangen door niet-gerelateerde items - het is het verhaal achter de schermen dat interessant is waarom de vraag het aanbod overtreft.

Het creëren van de console tijdens lockdown, met reis- en sociale afstandsbeperkingen, betekende dat "we alle fabricagevoorbereidingen op afstand moesten doen met de camera", zei Ryan. "Stel je dat eens voor voor een precisieapparaat als de PlayStation 5."

Natuurlijk is het niet voor altijd uitverkocht, want Ryan bevestigt dat hij nu "veel meer tijd besteedt aan het vergroten van het aanbod om aan die vraag te voldoen". Maar als je op zoek bent naar een PS5, en niet via een reseller, dan moet je wachten tot 2021. En er is nog geen specifieke datum ingesteld.

Het is een vergelijkbare situatie voor Xbox, met het succes van de Series X , die ook van de (virtuele) planken over de hele wereld vliegt. Dus hoewel next-gen hier erg aanwezig is, zul je een beetje geduld moeten hebben om in de trein te springen. Het is al tot 2021.

Geschreven door Mike Lowe.