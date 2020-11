Een week met de PS5 - reflecterend op de nieuwste console van Sony

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na alle heisa en de hype, en meer dan één stressvolle dag die het digitale equivalent van kamperen buiten een winkel doet (wat betekent dat we onze F5-knop tot niets dragen terwijl websites geen voorraad lieten zien), is de PS5 eindelijk hier.

Terwijl recensenten, waaronder onze eigen Rik Henderson, het al een tijdje hebben, komen de meesten van ons net aan het einde van onze eerste week met de console - als we het geluk hebben er een te krijgen. Dus we dachten dat we enkele van de kleine voor- en nadelen van daadwerkelijk gebruik zouden bespreken, als een manier om na te denken over de console-ervaring tot nu toe.

Toen ik de eerste metingen en maatvergelijkingen zag, zag de PS5 er zo groot uit dat hij onmogelijk te accommoderen was. Hoewel het niet te ontkennen is dat dit een enorme console is, werden we eigenlijk in de steek gelaten toen hij opdook - hij is niet zo enorm! Groot, ja, maar niets onaanvaardbaars. Eerlijk gezegd, nu het onder onze tv is verschanst, waar het jaren zal blijven, kunnen we geen giller geven over zijn grootte.

Het lijkt misschien nit-kieskeurig, maar de PS5 heeft maar één USB-A- en één USB-C-poort aan de voorkant. Aangezien zijn eigen controllerkabel die eerste poort gebruikt, en dat bijna elke draadloze headset ook dezelfde poort wil, is dat een klein maar vervelend gedoe. Het toevoegen van een kabel die aan beide uiteinden USB-C is, zou verstandig zijn geweest, en dat is wat we nu gebruiken, om te voorkomen dat we aan de achterkant van de console moeten rommelen wanneer we onze headset moeten gebruiken en tegelijkertijd de controller moeten opladen.

De haptische feedback en adaptieve triggers op de nieuwe DualSense-controller zijn terecht gehyped - laad Astros Playroom en je zult snel voelen hoe meeslepend ze kunnen zijn. We hebben ontwikkelaars nodig om ze te omarmen, maar het ziet er echt goed uit, en de veranderingen in de vorm van DualSense zijn net zo belangrijk. We zijn redelijk comfortabel om te zeggen dat het een duidelijke kanshebber is voor de beste first-party controller ooit, zelfs in dit vroege stadium.

Review-units zijn één ding, maar lanceereenheden kunnen ook een beetje onafgemaakt aanvoelen aan de softwarekant, en de PS5 heeft zich op dat vlak verplicht gesteld. We hebben ons geïnstalleerde exemplaar van Demons Souls al een keer volledig van onze console laten verdwijnen zonder uitleg, en games in onze bibliotheek kunnen ook verbijsterend moeilijk te vinden zijn wanneer we ze willen spelen. Toch lijken de zaken al glad te strijken, dus dit zou niet te lang moeten duren.

De lanceringsdag van de console is een speciale tijd - de drukte van het instellen van je profiel en games kan behoorlijk wat opwinding geven. Iets wat echt de moeite waard was aan het eerste weekend met de PlayStation 5, was dat het afwerken van sommige titels gemakkelijk haalbaar was. Astros Playroom is een luchtige paar uur, terwijl Spider-Man: Miles Morales ongeveer 8 uur was voor een veteraan van de eerste Insomniac-game, en beide gaven een aangenaam gevoel dat ze iets van de volgende generatie hadden voltooid. Dat is een moeilijk gevoel om te bottelen, maar het gaat wel een tijdje mee.

Hoewel het plaatje rooskleurig was voor headsets, hebben we allemaal getest op PS5, net als op PS4, de situatie voor controllers is veel duisterder en minder bevredigend. Voorlopig werkt alleen de DualSense met PS5-games, zonder uitzonderingen. Je hebt misschien een geweldige professionele controller van bijvoorbeeld Razer of Nacon, maar deze werkt alleen op PS4-games. Ofwel moet die beperking worden verwijderd of Sony moet verduidelijken wanneer er iets gaat veranderen - op dit moment is de limbo gewoon frustrerend.

Hoewel de grafische knal misschien leuk is, waren enkele van de meest lonende momenten die we hebben gehad waanzinnig alledaags. Dingen zoals het uitnodigen van een nieuwe speler voor een feest van 0,5 seconde; het openen van het tekstveld om een uitrustingen op Warzone te hernoemen, waardoor het spel 30 seconden niet crasht; een vriend die zijn scherm met ons deelt terwijl we wachten tot hun Rocket League-game is afgelopen; en natuurlijk werden laadschermen geschoren tot tijdelijke afleiding in plaats van lang wachten.

Deze hebben ervoor gezorgd dat zelfs ons dagelijkse sociale gebruik van de console een duidelijke verbetering is geweest ten opzichte van hoe de zaken er aan het einde van de laatste generatie waren, en dat is een waar genoegen om te melden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.