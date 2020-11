Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DePlayStation 5 wordt morgen, donderdag 19 november, eindelijk gelanceerd in het VK en Sony heeft een geweldige PR-stunt gecreëerd in de hoofdstad van het land. Het heeft de borden van het iconische metrostation Oxford Street overgenomen en veranderd in de PlayStation- vormen.

Oxford Street Station is de perfecte locatie voor de overname. Ten eerste heeft het vier ingangen op elke hoek van de kruising tussen Oxford Street en Regents Street, zodat driehoeks-, vierkant- en kruistekens kunnen worden uitgewisseld, terwijl het gebruikelijke ronde "rondeel" overblijft. En ten tweede is dit de exacte locatie van de grootste Microsoft Store van het land. Brutaal.

Bovendien zijn de rondellen op de muren van alle perrons op de lijnen Bakerloo, Victoria en Central gewijzigd.

En PlayStations samenwerking met Transport for London strekt zich nog verder uit, waarbij de werkelijke namen van verschillende metrostations ook worden gewijzigd om PS5-games weer te geven.

Mile End is Miles End geworden, na Marvels Spider-Man: Miles Morales. Lancaster Gate is Rachet en Clankcaster Gate geworden. Seven Sisters is Gran Turismo 7 Sisters. En West Ham heet nu Horizon Forbidden West Ham.

Van één iconische vorm naar vier. We hebben de borden van Oxford Circus Tube een # PS5- upgrade gegeven. pic.twitter.com/iw9qlEXR7B - PlayStation UK (@PlayStationUK) 18 november 2020

De wijzigingen in Oxford blijven 48 uur van kracht, van 18 tot 19 november, terwijl de wijzigingen in de andere metrostations beschikbaar zijn tot 16 december.

Om eerlijk te zijn, we hadden nooit gedacht dat PlayStation de overname van de OXO Tower zou kunnen overtreffen voor de lancering van de PlayStation 4 in 2013, maar dat is het geval - en in een bepaalde stijl. Bravo!

Geschreven door Rik Henderson.