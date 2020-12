Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DePlayStation 5 is al een enorm succes - er wordt gezegd dat het de snelst verkopende gameconsole aller tijden is.

Het is gemakkelijk te zien waarom. Het is gerespecteerd in zijn wolkenkrabber uiterlijk en beschikt over echte next-level technologie, maar wat kun je er precies mee anders dan games spelen?

We hebben een handige gids samengesteld voor iedereen die onlangs een PS5 of de PS5: Digital Edition heeft gekocht of er een onder de kerstboom vindt. Hier zijn de beste tips en trucs die we hebben gevonden.

Als je al een PlayStation 4 hebt en je PS5 wilt configureren met bestaande instellingen en geïnstalleerde games, kun je bestanden van je PS4 naar de nieuwe PS5 overzetten via je lokale netwerk.

U hebt op beide consoles de nieuwste systeemsoftware nodig, dus zorg ervoor dat ze eerst worden bijgewerkt. Je moet er ook voor zorgen dat je trofeeën gesynchroniseerd zijn (door op opties te drukken wanneer je je trofeeën bekijkt en Synchroniseren met PlayStation Network te selecteren).

U moet nu beide consoles configureren voor de overdracht. U kunt dit doen door ze beide via Wi-Fi te verbinden met uw thuisrouter of via LAN-kabels. Dat laatste is beslist sneller.

Als je maar één LAN-kabel hebt, zorg er dan voor dat beide consoles via Wi-Fi op de router zijn aangesloten en steek de LAN-kabel vervolgens in de Ethernet-poort van elke console.

Eenmaal verbonden, schakel je beide in en ga je naar de instellingen van je PS5. Tik op Systeem, vervolgens Systeemsoftware en selecteer Gegevensoverdracht. Druk op Doorgaan.

Je PS4 zou op het volgende scherm moeten verschijnen. Selecteer het en zodra Prepare for Data Transfer verschijnt, houd je de aan / uit-knop op je PS4 ingedrukt totdat je een piep hoort.

U kunt vervolgens alle inhoud selecteren die u wilt overbrengen en Star Transfer selecteren.

Dit lijkt misschien een vreemde tip, maar als je de standaard PlayStation 5 op zijn kant laat staan - iets waar hij duidelijk het beste voor is ontworpen - gaat een schijf niet in de meest natuurlijke richting de drive in.

In plaats daarvan moet je de bovenkant van de Blu-ray of game naar links en naar het vlees van de console zelf richten. Sommigen zullen misschien zeggen dat dat duidelijk is, maar het was niet voor ons de eerste keer.

Als je je PS5 horizontaal hebt neergelegd, is het veel logischer omdat de schijf op de juiste manier wordt geplaatst (met de schijfsleuf aan de onderkant van de console). Het is natuurlijk ook niet relevant voor eigenaren van een digitale editie.

De PS5 ondersteunt Dolby Atmos als zodanig niet, maar kan bitstream audio via HDMI uitvoeren voor dvds, Blu-rays en 4K Blu-rays, zodat je AV-receiver, surroundsysteem of soundbar het signaal zelf kan decoderen. Het enige probleem is dat je de optie handmatig moet kiezen en deze is niet beschikbaar in de gebruikelijke PS5-instellingen.

In principe kunt u dit alleen doen als een schijf is geplaatst en actief is. Wanneer het het hoofdmenu van de schijf bereikt - van de film of tv-show - druk op de knop Opties en je zou een paar pop-ups onder aan het scherm moeten zien verschijnen.

Selecteer het hamburgerpictogram (de drie stippen) en vervolgens Instellingen in het volgende menu dat verschijnt. Selecteer Audioformaat en vervolgens Bitstream. Gebruik nu een paar keer de cirkelknop op de controller (of de terugknop op de Media Remote) om terug te gaan naar het filmmenu.

De PlayStation 5 heeft zijn eigen optionele Media Remote om streaming-apps en 4K Blu-ray-weergave te bedienen.

Het Bluetooth-apparaat is eenvoudig te koppelen met de console, je hoeft alleen maar naar "Instellingen" te gaan, vervolgens naar "Accessoires", scrol omlaag naar "Media Remote" en tik op "Media Remote instellen".

Een wizard zal je door de stappen leiden, maar om de afstandsbediening in de koppelingsmodus te zetten, houd je de PlayStation- en optieknoppen een paar seconden ingedrukt. De afstandsbediening kan ook worden ingesteld om je tv te bedienen en, zoals in ons geval, een geluidssysteem.

Dit zijn misschien gewoon kinderziektes, maar sommige games zijn dual play, dwz. bevatten zowel PS4- als PS5-games - kan per ongeluk overschakelen naar de verkeerde versie op je startscherm. Dit is voor ons gebeurd met Call of Duty: Black Ops Cold War.

Een manier om ervoor te zorgen dat je niet op het punt staat de verkeerde versie te spelen, is door de PS4-editie niet te downloaden. Op die manier staat er Download op het hoofdscherm van de game als je erover beweegt in de bovenste balk, niet Spelen.

Als u echter wilt controleren of naar de juiste versie wilt schakelen als er wel Download staat, moet u op het hamburgerpictogram (drie stippen) op de game-hub klikken. Als het de PS5-versie vermeldt, heb je al de verkeerde geselecteerd. Klik op die PS5-versie en deze wordt omgewisseld.

Als je al een behoorlijke bibliotheek met PS4-games hebt toegewezen aan je PlayStation-account, of als je een aantal van de PS Plus Collection hebt gedownload, maar je wilt gewoon zien welke games je bezit die native PS5-titels zijn, dan kun je de lijst filteren.

Ga naar het Game Library-pictogram in de bovenste balk van het homescreen en klik op de filterknop aan de linkerkant (er staat een neerwaartse cirkel op). Selecteer Platform en vink PS5 aan. Je bibliotheek toont nu alleen PS5-games. U kunt hetzelfde doen voor andere platforms.

Er zijn twee manieren waarop je de opslagcapaciteit van de PS5 kunt uitbreiden, maar geen van beide is op dit moment perfect. Op het moment van schrijven moet Sony de compatibiliteit van SSD-kaarten nog inschakelen. Er is een sleuf voor een PICe Gen 4 NVMe SSD-kaart, die naar verluidt in de toekomst oplossingen van derden zal accepteren, maar deze moet nog worden geactiveerd.

In plaats daarvan is de enige manier waarop u games kunt downloaden, zodat ze de 667 GB beschikbare opslagruimte op de interne SSD niet volledig in beslag nemen, door een externe harde schijf of SSD te gebruiken die is aangesloten op een USB-poort (alleen USB 3.0-drives en hoger). En zelfs dan kun je PS5-games niet vanaf één spelen - of zelfs een PS5-game of -app erop opslaan.

Je kunt echter PS4-games spelen die op een externe schijf zijn opgeslagen, en dat wordt sterk aanbevolen. Het verlaat de interne opslag alleen voor native PS5-titels.

Je kunt onze uitgebreide gids lezen over hoe je dit hier kunt laten werken (het is hetzelfde als op PS4). De enige extra tip die we je geven, is dat je de externe schijf voor het eerst moet aansluiten wanneer de PS5 wordt ingeschakeld - hij herkent de schijf dan. Om de een of andere reden herkende het de schijf niet toen we hem aansluitten voordat we onze console inschakelden.

Als je een externe schijf hebt aangesloten en actief is, kun je PS4-games en apps van de interne schijf naar de externe schijf verplaatsen.

Ga eerst naar Instellingen, scrol omlaag en klik op Opslag. Klik vervolgens op Console Storage. Ga naar de Games and Apps-tag en klik erop.

Selecteer de items die je kunt verplaatsen-tag bovenaan de volgende pagina, klik op een van de games die je wilt overbrengen en druk op Verplaatsen.

Het is mogelijk om ouderlijk toezicht in te stellen voor kinderen die de PlayStation 5 gaan gebruiken. Deze omvatten leeftijdsbeperkingen voor inhoud, de mogelijkheid om de speeltijd bij te houden en te beperken, het instellen van bestedingslimieten voor een gedeelde portemonnee en het beperken van communicatiefuncties.

Je kunt ze op de console zelf instellen of via een interne browser op pc, Mac of mobiel. Ga voor het laatste naar uw accountbeheerpagina op de website van Sony . Klik vervolgens op Family Management. Je kunt vanaf daar alle ouderlijk toezicht instellen voor de PlayStation-account van elk kind.

Je kunt ze ook instellen vanuit het instellingenmenu van de PS5. Ga naar Instellingen, scrol omlaag naar Familie en ouderlijk toezicht. Vervolgens vindt u Ouderlijk toezicht in Familiebeheer.

In het PS5-menu kun je elk van de bedieningselementen afzonderlijk wijzigen of een vooraf ingesteld beperkingsniveau kiezen tussen Kind, Vroege tienerjaren, Late tienerjaren of Ouder.

We zullen regelmatig nieuwe tips en trucs blijven toevoegen. Kom in de loop van de tijd terug om meer te controleren.

Geschreven door Rik Henderson.