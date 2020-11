PS5-games spelen op een PS4 met Remote Play

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Misschien wil je de verkoop van je oude PS4 of PS4 Pro heroverwegen wanneer jePlayStation 5 arriveert, het blijkt dat hij PS5-games kan streamen via Remote-play. Dat betekent dat je het in een slaapkamer of wat je ook hebt kunt opstellen en PS5-games kunt blijven spelen, zelfs als je geen toegang hebt tot het hoofdscherm.

PS5 Remote Play werkt ook op Mac, pc en mobiel , maar nu kun je gewoon een speciale app vinden op je PS4-startscherm.

Hier leest u hoe u het kunt laten werken en welke kanttekeningen u misschien tegenkomt.

Eerst moet je Remote-play inschakelen op je PlayStation 5. Ga naar Instellingen> Systeem> Remote-play en klik op de schuifregelaar naast Remote-play inschakelen om het in te schakelen.

Open nu op je PS4 de PS5 Remote Play-app op je homescreen.

Klik door naar het volgende scherm en zoek de PS5 waarmee je verbinding wilt maken. Je PS4 zoekt naar verbindingen via je thuisnetwerk.

Bingo, je PS5-startscherm zou moeten verschijnen.

Je kunt elk van de games die op je PlayStation 5 zijn geïnstalleerd via lokale videostreaming spelen, maar houd er rekening mee dat, hoewel alle grafische hardware en functies van de PS5 native games er fantastisch uit laten zien, je alleen in 1080p en zonder HDR speelt. Framesnelheden zullen ook niet maximaal zijn.

Toch is het feit dat je vooruitgang kunt boeken in Marvels Spider-Man: Miles Morales, bijvoorbeeld zonder toegang te hebben tot de PS5 zelf (en een DualShock 4 te gebruiken), best netjes.

