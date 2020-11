Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We wachten al een tijdje op meer nieuws over de uitbreidbare opslagsituatie voor de PlayStation 5. De grote demontagevideo van Sony toonde aan dat de console een M.2-sleuf heeft die klaar is voor een extra SSD, maar we hadden geen woord waarop exacte schijven werken met de console.

Nu heeft Sony de situatie enigszins verduidelijkt door aan The Verge te bevestigen dat uitbreidbare interne opslag in feite helemaal niet beschikbaar zal zijn bij de lancering - de console zal het helemaal niet kunnen ondersteunen.

Dat komt in een toekomstige update, vermoedelijk niet al te ver in de toekomst, en Sony zal schijven certificeren die werken met zijn console, zodat je er zeker van kunt zijn welke je koopt. De aangepaste 825 GB SSD van de PS5 klonk al een beetje krap qua ruimte, met waarschijnlijk meer dan 100 GB ingenomen door het systeem, dus dit betekent dat je moet wachten om meer onroerend goed te krijgen.

Natuurlijk werkt USB-opslag vanaf de eerste dag op de console, dus als je een externe harde schijf of SSD hebt, is dat nog steeds prima aan te sluiten. Het is gewoon de interne, supersnelle SSD die wordt vergrendeld totdat er meer werk is verzet.

Dit betekent dat je waarschijnlijk beter kunt wachten met het kopen van een SSD voor je PS5 - zelfs als je een PCIe Gen4-schijf hebt gezien met snelheden die overeenkomen met de eigen schijfuitvoer van Sony, dus theoretisch zou moeten werken. Sommige schijffabrikanten, zoals Western Digital op de SN850-schijf, hebben zelfs voorlopig de PS5-compatibiliteit vermeld, zorgvuldig met een asterisk gemarkeerd om er zeker van te zijn dat deze kan worden gewijzigd.

Maar als de opslaguitbreiding eenmaal is geactiveerd, is er reden om te hopen dat het aantal schijven op de markt ertoe zou kunnen leiden dat de prijzen omlaag gaan en goedkoper zijn dan de situatie aan de andere kant van het gangpad, waar de nieuwe Xbox Series X / S-aanbieding slechts één optie in de vorm van een super dure Seagate-uitbreidingskaart .

We hebben contact opgenomen met Sony voor commentaar en zullen dit stuk bijwerken als er iets nieuws aan het licht komt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.