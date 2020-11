Sony zegt dat de verkoop van de PS5-lanceringsdag wereldwijd alleen online zal zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft een korte update geplaatst om de wereld te laten weten dat de lanceringsdag van de PlayStation 5 komt, of dat nu 12 november of 19 november is, afhankelijk van je locatie, de console zal alleen online te koop zijn.

Als je geen pre-order hebt beveiligd, betekent dit dat het geen zin heeft om in de rij te gaan staan of naar een winkel te gaan om te zien of ze voorraad hebben - je kunt een eenheid alleen online beveiligen, ongeacht hoe jij regelt de bezorging of afhaling.

Het is een interessante verandering die te wijten kan zijn aan verschillende factoren, hoewel Sony de lippen stijf op elkaar hield die in werkelijkheid de sleutel waren. Aan de ene kant is er duidelijk een voorraadtekort als gevolg van de stijgende vraag, en het heeft geen zin om mensen die naar winkels gaan en geen consoles vinden om ze te kopen, niet goed doen.

Evenzo is een groot deel van de wereld nog steeds stevig in de greep van de COVID-19-pandemie en kan het niet gemakkelijk en veilig persoonlijk winkelen, waardoor een opstartdag nogal onverstandig zou lijken. Als je net als wij bent, zou in het VK persoonlijk winkelen anders dan het ophalen van een reeds gekochte bestelling sowieso in strijd zijn met de lockdown-voorschriften.

Sony zegt wel: "Wees veilig, blijf thuis en plaats uw bestelling online." in zijn post, wat aangeeft dat de pandemie hier waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak is, en dat is alleen maar verstandig.

Toch kan dit in gebieden waar lockdowns niet bestaan, enige woede veroorzaken - de online winkelervaring voor PS5s is tot dusverre nauwelijks soepel verlopen. Of dit betekent dat er op de lanceringsdag meer voorraad beschikbaar zal komen, is voorlopig een raadsel.

