(Pocket-lint) - Het is niemand voorbijgegaan dat de pre-order situatie een grote oude puinhoop is geweest rond de respectievelijke lanceringen van de volgende generatie die boven ons opdoemen - de Xbox Series X / S en de PlayStation 5 zijn uniform qua voorraad verdwenen.

Nu is dat beeld nog onduidelijker geworden met de aankondiging van een nieuwe nationale lockdown in het VK, die tot begin december duurt. We zitten er weer tussen, blijven thuis en maken alleen essentiële reizen.

Als het je niet is gelukt om een pre-order voor een console te bemachtigen en hoopte je op de lanceringsdag naar een winkel te gaan om wat fysieke voorraad te vinden, dan kan dat heel erg aanvoelen als een essentiële reis voor jou, maar het zal duidelijk niet duidelijk die balk in werkelijkheid.

Aan de andere kant van de medaille, zelfs als je naar een winkel zou kunnen gaan om een niet-vooraf bestelde console te vinden, of je zou vinden dat een voorraad er somber uitziet. In een gesprek met VGC zei Game dat "we geen bevestiging hebben dat we op de dag van lancering voorraad zullen hebben voor klanten die geen voorbestelling hebben."

Dat is niet de meest optimistische boodschap, en het komt allemaal neer op een behoorlijk somber beeld voor de eerste paar weken, tussen lockdown-beperkingen en voorraadtekorten.

Het goede nieuws van verschillende retailers, waaronder Game en Argos, is dat mensen met afhalen in de winkel voor hun pre-order langskomen om hun console op te halen en hun saldo af te betalen zonder de regels te overtreden.

Anderen volgen een iets andere aanpak - Nick Hayden, Head of Gaming bij Currys PC World, vertelde ons dat "Klanten die hun aanbetaling van £ 5 in de winkel hebben betaald om hun reservering te garanderen, zijn vandaag gecontacteerd en hebben tot woensdagavond de tijd om hun transactie volledig. Zodra ze voor hun console hebben betaald, kunnen ze deze op de dag van lancering ophalen ".

Of je nu een console op slot hebt staan of hoopt dat er binnenkort meer aandelen verschijnen, de volgende generatie console-kooprace wordt er niet soepeler voor mensen.

We hebben Game en Argos benaderd voor meer commentaar.

Geschreven door Max Freeman-Mills.