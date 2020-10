Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We wisten al heel vroeg dat de PlayStation VR-headset compatibel zal zijn met PS5 . Meer recentelijk werd echter onthuld dat je een adapter nodig hebt om de PlayStation Camera - een essentieel onderdeel van de installatie - met de next-gen console te gebruiken.

Gelukkig geeft Sony u er graag een gratis.

Het enige dat u hoeft te doen, is een speciale PlayStation-ondersteuningspagina bezoeken ( die u hier kunt vinden ), het serienummer op de achterkant van uw processoreenheid invoeren om te controleren of u in aanmerking komt en vervolgens uw verzendadres.

Een adapter wordt u dan per post toegestuurd.

Voor zover we weten, zijn alle PSVR-games compatibel met PS5 en gezien hoeveel van hen beter draaien op PS4 Pro, zouden we enorm geschokt zijn als ze geen verdere boost krijgen op de nieuwe console - zelfs als dat het geval is. gewoon snellere laadtijden dankzij de SSD.

Andere PS4-accessoires zijn compatibel met PS5 zonder dat er adapters nodig zijn, zoals de DualShock 4-controller. In dat specifieke geval kun je het echter alleen gebruiken op PS4- en PSVR-games - inderdaad, voor de laatste zal het nodig zijn als je geen Move-controllers hebt, omdat de nieuwe DualSense-controller niet dezelfde hoeveelheid licht afgeeft vanaf de bovenrand.

Geschreven door Rik Henderson.