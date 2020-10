Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de afhaalrestaurants van de officiële PS5-demontagevideo die door PlayStation is gepost, was dat de grote, witte frontjes gemakkelijk kunnen worden losgeklikt en verwijderd. Dat leidde ertoe dat velen zich afvragen of dat daarom een nieuwe golf van op maat gemaakte boeiboorden zal veroorzaken, zoals de opkomst van de Nokia 3310 in de vroege jaren 2000.

Eén bedrijf hoopt dat dit zal gebeuren , aangezien PlateStation 5 al een aantal aangepaste "faceplates" aanbiedt voor de komende console - inclusief de digitale editie.

Ze zijn zelfs al beschikbaar voor pre-order.

Het heeft vijf verschillende ontwerpen in de aanbieding - een limited edition V1 matzwart, kersenrood, chromatisch, indigoblauw en een in jungle camouflage.

Geprijsd op £ 32 voor Britse bezoekers, $ 39,99 voor degenen in de VS, ze vervangen de voor- en achterkant (of boven- en onderkant, afhankelijk van hoe je je PS5 plaatst) platen. PlateStation streeft ernaar om bestellingen "binnen twee weken" na de lanceringsdatum van de console te leveren - 12 november in de VS, 19 november in het VK.

Het Britse bedrijf is niet gelieerd aan Sony of het PlayStation-merk, maar de fotos laten zien hoe gaaf je nieuwe machine eruit kan zien. Al vinden we de officiële witte borden eigenlijk al best netjes.

Hoe snel zal het zijn voordat we andere frontjes op de markt zien komen, zelfs officiële?

Geschreven door Rik Henderson.