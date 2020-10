Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De PlayStation 5 wordt gelanceerd met een gezonde verzameling mediastream-apps, om deze keer te bewijzen dat het zowel als mediaspeler als als gameconsole geschikt is.

De PS5 Media Remote, die apart verkrijgbaar is, zal inderdaad sneltoetsen hebben naar vier services: Netflix, Disney +, YouTube en Spotify.

Naast deze zijn Apple TV en Twitch beschikbaar voor lancering, waarbij de eerste toegang geeft tot tv + -programmas, plus films en boxsets die bij Apple zelf zijn gekocht.

Extra apps die naar de PlayStation 5 komen, zijn onder meer Amazon Prime Video, MyCanal, Peacock en Hulu (afhankelijk van de regio).

Er komt een mediaruimte op de PS5-gebruikerservaring voor media-entertainment. U hoeft ook niet langer speciale applicaties te downloaden via de PS Store.

De PS5 heeft ook een Control Center om het afspelen van muziek te regelen. En het is natuurlijk de eerste Sony-console die wordt geleverd met een 4K Ultra HD Blu-ray-deck (op de niet-digitale editie).

Dat betekent dat u films van de allerbeste kwaliteit kunt bekijken, of dat nu via streaming of op schijf is.

De PlayStation 5 Media Remote is beschikbaar vanaf dezelfde dag als de PS5 zelf: 12 november in de VS en 19 november in het VK.

squirrel_widget_2679985

Geschreven door Rik Henderson.