(Pocket-lint) - Sony Interactive Entertainment heeft het deksel op de gebruikerservaring voor de PlayStation 5 opgetild.

Gedetailleerd in een onthullende video die vandaag is gepost, heeft de PS5 UX elementen van de mediabalk die over het startscherm van de PS4 loopt, maar minimaliseert deze en voegt nog veel meer toe.

Er is ook een nieuw controlecentrum - toegankelijk in de game via de "tik op één knop". U hoeft het spelscherm niet langer te verlaten om toegang te krijgen tot uw profiel, batterijstatus van de controller, stroomopties en meer.

Er zijn ook kaarten die verschillende updates en opties bieden voor de game waarin je je momenteel bevindt. Deze omvatten activiteiten - verschillende niveaus of tracks (in een racegame) waar je je voortgang in kunt zien en direct in kunt springen, zonder dat je door de game hoeft te navigeren. games eigen menusysteem.

Heel slim krijg je zelfs schattingen van de speeltijd over hoe lang het kan duren voordat het level is afgelopen - handig als je maar een bepaalde tijd hebt voordat je gaat eten of slapen.

Sommige in-game-activiteiten bieden zelfs tips voor het behalen van verschillende doelen, zodat je niet hoeft te pauzeren en een walkthrough op YouTube of online hoeft te bekijken.

Het belangrijkste startscherm is deze keer inhoudrijker dan voorheen, met game-hubs met hun eigen achtergrond en gemakkelijke toegang tot een schat aan informatie en segmenten.

Het ziet er allemaal veel schoner uit dan de Xbox-gebruikersinterface die naar Xbox Series X en S komt, en is al begonnen met uitrollen naar Xbox One. We laten u echter weten hoe ze werken met de volgende generatie consoles wanneer ze aankomen in de Pocket-lint-testlaboratoria.

