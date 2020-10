Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De PlayStation 5 wordt geleverd met een nieuwe functie waarmee gebruikers ongepaste of ronduit vervelende in-game-chat kunnen melden.

Er verscheen een vreemde melding als onderdeel van de PlayStation 4 systeemsoftware 8.0-update die gisteren arriveerde, en waarschuwde gebruikers dat voicechat "kan worden opgenomen voor moderatie" wanneer ze lid worden van een Party. Dit leidde ertoe dat sommige gamers in paniek raakten, omdat ze dachten dat Sony in de toekomst alle in-game chat zal opnemen.

Het is echter eigenlijk een voorloper van een functie voor PS5 en dient als een waarschuwing dat een andere speler gesprekken kan opnemen.

"Na deze update zien gebruikers een melding over Party Safety en dat voicechats in partys kunnen worden opgenomen. Voicechat-opname voor moderatie is een functie die beschikbaar zal zijn op PS5 wanneer deze wordt gestart en waarmee gebruikers hun spraakchats kunnen opnemen op PS5 en dien ze in voor beoordeling door moderatie ", aldus PlayStation op zijn blog.

"De pop-up die je nu op PS4 ziet, is om je te laten weten dat wanneer je deelneemt aan een chat met een PS5-gebruiker (na de lancering), zij die opnames van hun PS5-console naar SIE kunnen verzenden."

Dit kan de angsten van sommige gebruikers natuurlijk niet wegnemen, maar kan in de toekomst giftig gedrag helpen elimineren. Als gebruikers racistische, homofobe of andere vormen van volledig ongepaste taal blijven gebruiken tijdens het spelen, moeten ze zich er volledig van bewust zijn dat andere spelers bewijs kunnen leveren.

Geschreven door Rik Henderson.