PS4-systeemsoftware 8.0 is nu uit, PS5 toegevoegd aan Remote-play

(Pocket-lint) - Er is nu een belangrijke systeemsoftware-update voor PlayStation 4 beschikbaar. Het verandert onder andere partij en berichten - door ze in dezelfde groepen te combineren.

Tegelijkertijd is de PS4 Remote Play-app voor iOS, Android, Windows en Mac omgedoopt tot PS Remote Play, omdat deze bij de release in november met PlayStation 5 zal werken.

PS4-systeemsoftware 8.0 voegt ook nieuwe avatars toe, de mogelijkheid om alle microfoons uit het menu te dempen en verbeterde tweestapsverificatie, die nu authenticatie-apps van derden ondersteunt.

Iets dat is verwijderd, is de mogelijkheid om nieuwe evenementen aan te maken en / of toegang te krijgen tot bestaande. U kunt ook geen privégemeenschappen meer maken, hoewel u wel toegang tot bestaande gemeenschappen kunt blijven houden.

Het ouderlijk toezicht is verbeterd en vereenvoudigd, met de opties om met andere spelers te communiceren en inhoud te bekijken die door andere spelers is gemaakt in dezelfde instelling. Bovendien kunnen jonge spelers nu een e-mailmelding naar een ouder sturen om te vragen dat communicatiefuncties voor specifieke games worden ingeschakeld.

Je kunt nu systeemsoftware 8.0 voor je PS4 of PS4 Pro downloaden. De volgende keer dat u opstart, wordt dit waarschijnlijk gevraagd.

Geschreven door Rik Henderson.