(Pocket-lint) - Een van de meest hardnekkige PlayStation 5- geruchten die de afgelopen maanden de ronde deden, beweerde dat de next-gen console niet compatibel zou zijn met de laatste generatie - althans niet op hetzelfde niveau als de Xbox-familie.

Dat is nu echter totaal en volkomen ontkracht, waarbij Sony ervoor heeft gezorgd dat zijn volgende machine volledig compatibel is met PS4-games - nou ja, bijna.

Hier is alles wat u moet weten over achterwaartse compatibiliteit van PS5.

In tegenstelling tot eerdere rapporten, is de PlayStation 5 achterwaarts compatibel met de overgrote meerderheid van PS4-games. En dat is het geval vanaf de lancering.

Net als bij de Xbox Series X en S, is achterwaartse compatibiliteit waarschijnlijk via emulatie, wat betekent dat sommige functies en / of games mogelijk niet werken of bugs vertonen. Aan de andere kant kun je ook de Game Boost-functie van de PS5 op sommige PS4-titels gebruiken om ze met een hogere of vloeiendere framesnelheid af te spelen.

PS4-games kunnen worden gespeeld met de DualSense-controller die bij de PS5 wordt geleverd, of een DualShock 4-controller (of equivalent van een derde partij). Het is echter vermeldenswaard dat de DualShock niet kan worden gebruikt om PS5-games te spelen.

Zowel de standaard PS5 als de Digital Edition zijn in staat om PS4-games te spelen, maar je kunt natuurlijk alleen schijftitels op de vorige machine afspelen.

PSVR-games zijn speelbaar op PS5 - zie de details hieronder.

De PlayStation VR- headset is volledig compatibel met de PS5. Het werkt echter alleen met de PS Camera (zoals bij de PS4) en een adapter - het werkt niet met het eigen HD Camera-accessoire van de PS5.

De PlayStation Move-controllers en PSVR Aim Controller werken met PSVR-games op PS5. U kunt ook een DualShock 4 gebruiken.

Als je de standaardeditie PlayStation 5 hebt, kun je alle PS4-games die je op schijf hebt, in je console plaatsen en ze zullen worden geïnstalleerd en uitgevoerd (behalve die op de bekende "niet werkende" lijst hieronder. Je moet de schijf elk tijd dat je het spel wilt spelen.

Als je de digitale editie en / of eigen digitale downloadversies van PS4-games hebt, ga dan naar je gamesbibliotheek op het startscherm en je zou alle compatibele games moeten kunnen zien die beschikbaar zijn om te downloaden.

Je kunt je games ook overzetten van een PS4 of PS4 Pro naar de PS5, zodat je ze niet opnieuw moet downloaden.

Er zijn twee methoden, ofwel via Wi-Fi-overdracht van de ene console naar de andere, of door je games naar een externe USB-harde schijf te kopiëren en die vervolgens op de PS5 aan te sluiten.

Het is ook vermeldenswaard dat sommige PS4-games in je bibliotheek in aanmerking komen voor een gratis upgrade naar hun PS5-versies. Voor elke ondersteunde titel is er een upgrade-optie op de game-hub.

Naast de games zelf, kun je je opgeslagen gegevens van een PS4 naar de PS5 overbrengen en verder spelen waar je was gebleven.

We wachten nog steeds op bevestiging of PS4-cloudopslag kan worden gedownload naar een PS5 (voor PS Plus-leden). We zouden echter zeer verrast zijn als dat niet het geval was.

Met meer dan 4.000 PS4-games die op PS5 kunnen worden gespeeld, kunnen we ze hier niet echt allemaal noemen. Inderdaad, het is gemakkelijker om degenen op te noemen waarvan bekend is dat ze NIET werken.

Dit zijn de PS4-games waarvan is bevestigd dat ze NIET werken op PlayStation 5 (vanaf 12 oktober 2020):

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

DWVR

Hitman Go: Definitive Edition

Joes Diner

Leer er maar mee leven!

Robinson: The Journey

Shadow Complex Remastered

Shadwen

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Wij zingen

Naast PS4-games die je in de loop der jaren misschien hebt gekocht, krijgen alle PS5-bezitters met PlayStation Plus- lidmaatschap gratis toegang tot de volgende triple-A-titels, die allemaal achterwaarts compatibel zijn:

Batman: Arkham Knight

Bloedgedragen

Slagveld 1

Dagen voorbij

Detroit: word mens

Fallout 4

Final Fantasy 15

God van de oorlog

Onbekende tweede zoon

Monster Hunter World

Mortal Kombat x

Uncharted 4: A Thiefs End

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil 7: Biohazard

De laatste beschermer

The Last of Us Remastered

Tot zonsopkomst

Sony moet nog bevestigen of ondersteuning voor legacy PlayStation-games in de pijplijn zit. Met de PS Now-cloudgaming-service gepland voor PS5, kan het zijn dat games voor PlayStations van de oudere generatie via dat platform beschikbaar kunnen zijn.

Geschreven door Rik Henderson.