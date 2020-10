Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft zijn eigen demontage van een PlayStation 5- console gepost om te laten zien hoe gemakkelijk het te onderhouden en zelfs repareren is.

De video, gepresenteerd in het Japans maar met YouTube-ondertitels in de taal van je keuze, onthult de demontage dat beide plastic zijkanten van de PS5 gemakkelijk kunnen worden verwijderd om de enorme ventilatoreenheid bloot te leggen die een aanzienlijk deel van de bovenkant van de console in beslag neemt. (wanneer verticaal).

Er zijn ook twee "stofvangers" - gaten in de zijkant die kunnen worden gestofzuigd om ongewenste deeltjes en verstopping te verwijderen. Als je ooit hebt gehoord dat de PS4 Pro zijn beste indruk maakt van een Vietnam War Heuy die van start gaat, zul je je realiseren hoe belangrijk dit kan zijn om te voorkomen dat de console oververhit raakt.

Op dit moment weten we niet zeker of de Xbox Series X of S vergelijkbare toegang bieden aan hun fans voor schoonmaak.

We krijgen ook de interne opslaguitbreidingssleuf te zien, die elke standaard PCIe 4.0 M.2 SSD-kaart kan accepteren - wat goedkoper is dan het externe 1TB-alternatief dat wordt verkocht door Xbox en Seagate.

Het andere dat je tijdens het demontageproces opnieuw opvalt aan de console, is hoe enorm het is. Dat is uitgelegd - het is om ervoor te zorgen dat de luchtstroom ervoor zorgt dat hij stiller is dan welke PS4 dan ook en met maximale prestaties werkt.

Nu kunnen we gewoon niet wachten om er zelf een te bemachtigen.

Geschreven door Rik Henderson.