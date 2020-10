Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de grote verbeteringen die zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X / S naar consolegames brengen, is 120 fps.

Hoewel beide primair gericht zijn op stabiele 4K 60fps-weergave (1440p60 in het geval van de Series S), zijn ze allemaal in staat om de framesnelheid verder te verhogen. Maar welke kanttekeningen komen daarbij, en wat heb je zelfs nodig om games zo soepel mogelijk te spelen?

We leggen het hier goed uit.

Snellere framesnelheden zijn altijd de heilige graal geweest voor game-ontwikkelaars, waarbij bepaalde soorten games - shooters, racers, enz. - enorm profiteren van de meest vloeiende actie die mogelijk is. Meer frames per seconde op het scherm staat gelijk aan een veel vloeiendere presentatie en een meer responsieve gameplay-ervaring.

Pc-gamers zijn al op de hoogte van extreme framesnelheden, waarbij veel games fps hebben ontgrendeld zodat ze zo goed kunnen draaien als hun hardware toestaat, maar consoles hebben traditioneel geprobeerd om maximaal 60 fps te halen. De meeste vergrendelen de framesnelheden op 30 fps.

De next-gen consoles hebben echter de extra grafische grunt om een stap verder te gaan en bieden tot 120 fps gaming. Dat betekent in feite dat je voor elk frame dat je op een standaard Xbox One- of PS4-game ziet, er vier op de PS5 of Xbox Series X / S ziet. En dat betekent dat actie, zoals een kogel die wordt afgevuurd door een geweer of een rivaliserende auto die over je motorkap komt, nauwkeuriger wordt weergegeven en er sneller op kan worden gereageerd.

Er zijn voorbehouden. Om te beginnen, zelfs met hun grafische bekwaamheid, zullen games die op 120 fps draaien op de volgende generatie de resolutie moeten verlagen (normaal tot een maximum van 1080p) als een afweging. Bovendien heb je een tv of monitor nodig met een vernieuwingsfrequentie die overeenkomt met de framesnelheid van de game. U moet dus uitkijken naar een scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz of meer, zodat de tv het scherm synchroon met elk frame kan verversen.

Er zijn tal van gaming-monitoren met een verversing van 120 Hz of meer. Er zijn echter veel minder tvs.

Inderdaad, alleen de meest recente tvs zijn in staat tot vernieuwingsfrequenties van 120 Hz en zelfs dan slechts een handvol. LG heeft 120Hz op zijn vlaggenschip OLED-tvs, Samsung biedt hetzelfde op sommige van zijn QLED-toppers, terwijl Sony ervoor heeft gezorgd dat sommige van zijn sets "PlayStation 5" -klaar zijn.

Hierbij zijn twee belangrijke factoren. Een tv heeft een snel, responsief paneel nodig om zo snel op te frissen en ze zijn pas sinds kort op de markt druppelend. En om het signaal van de PS5 of Xbox Series X / S te kunnen lezen, heb je minimaal HDMI 2.0-connectiviteit nodig (voor 1080p bij 120fps). HDMI 2.1 is nodig voor 4K met 120 fps, maar zoals we hierboven al zeiden, zullen de consoles geen 120 fps pushen bij maximale resoluties - in ieder geval niet in eerste instantie.

De beste gok is om naar het specificatieblad te kijken van elke tv uit 2020 die u overweegt te kopen en, terwijl u toch bezig bent, te controleren of de set ook ondersteuning biedt voor variabele verversingssnelheden en een modus met lage latentie - dat zullen ze ook zijn handig voor gaming van de volgende generatie.

Hier zijn een paar tvs om uit te checken (die vernieuwingsfrequenties van 120 Hz ondersteunen):

Deze tv heeft maar liefst vier 120Hz-geschikte HDMI-poorten, die zelfs 4K 120fps aankunnen.

Zoals we in onze recensie zeggen : "Dit is net zo belangrijk voor degenen onder ons die opgewonden raken bij de gedachte aan hun volgende generatie gameconsole als de mogelijkheid van LG met ALLM (auto low latency mode), VRR (variabele vernieuwingsfrequentie) , FreeSync en HGiG HDR tone-mapping is. Als je gamen op de eerste plaats houdt bij het selecteren van een nieuwe tv, heeft deze specificatie alleen al de balans kunnen doen doorslaan in het voordeel van LG. Voeg een responstijd toe (in Game-modus) van ongeveer 13 ms en de deal is mogelijk al gesloten. "

squirrel_widget_338397

Deze Samsung is een behoorlijke schreeuw voor minder dan een grand, al zijn HDMI-poorten zijn compatibel met 120Hz, waarvan er één in staat is tot 4K120.

Zoals we in onze recensie zeggen : "De HDMI-aansluitingen op de Q80T bieden veel van de functies die horen bij HDMI v2.1. Hier krijgen we 4K-ondersteuning bij 120 Hz op één ingang (HDMI 4), evenals 4K bij 60 Hz over de hele linie. , eARC (Enhanced Audio Return Channel) op HDMI 3, 2K op 120Hz, en VRR (Variable Refresh Rate) plus ALLM (Auto Low Latency Mode). Er is ook FreeSync-ondersteuning voor PC AMD-gamers. "

squirrel_widget_231899

We dachten dat we voor een goede maatregel een 8K-tv zouden gebruiken, hoewel de ZH8 alleen in staat is tot 4K bij 120 fps, in plaats van de volledige 8K.

Zoals we in onze eerste recensie al zeiden , is het een full-array led-tv, wat betekent dat hij wordt geleverd met een volledige achtergrondverlichting die zorgt voor geweldige zwartwaarden en een uitstekend contrast. Het wordt natuurlijk geleverd met Dolby Vision en Atmos, die beide belangrijke aspecten zijn van de Xbox Series X en S.

squirrel_widget_176967

Een manier om te controleren of je huidige set een ingang van 120 Hz en een vernieuwingsfrequentie van het scherm heeft (als dit niet in de handleiding staat), is door een fatsoenlijke pc of laptop op de meest geavanceerde HDMI-poort aan te sluiten en een game op het hoogste frame uit te voeren. snelheid mogelijk of ga naar een website voor het controleren van de vernieuwingsfrequentie via een browser, zoals testufo.com .

Eerlijk gezegd, als je tv meer dan een jaar oud is, is dat hoe dan ook niet zo waarschijnlijk.

Je moet er ook voor zorgen dat je HDMI-kabels voldoende bandbreedte hebben om een 1080p / 4K 120Hz-signaal te dragen.

Elke kabel die wordt vermeld als HDMI 2.1, komt goed. En natuurlijk de kabels die bij je nieuwe next-gen console worden geleverd.

En tot slot, als je je bronapparatuur toch via een AV-receiver laat lopen, moet die ook geschikt zijn voor 120Hz. De Denon AVR-X2700H is een goed voorbeeld van een compatibele receiver.

Geschreven door Rik Henderson.