Op de PS5 DualSense-controller zijn de knoppen verwisseld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft voor wat opschudding gezorgd in Japan nadat het had aangekondigd dat het voor het eerst in 25 jaar de functionaliteit van zijn X- en O-knoppen verwisselt.

Net als Nintendo heeft PlayStation altijd de O-knop in kaart gebracht als "bevestigen" en de X-knop als "terug" voor de Japanse markt. Voor het westen is het altijd andersom geweest en vrijwel overal elders.

Sony heeft de DualSense-controllerknoppen van de PS5 echter voor het eerst in 25 jaar geglobaliseerd, en hoewel dat voor de overgrote meerderheid van ons weinig verschil zal maken, heeft het de Japanse media eindeloos geïrriteerd.

Je zult begrijpen wat ze zullen doormaken als je een PS4 (of Xbox One) en Nintendo Switch bezit. We drukken vaak op de verkeerde knop op de Switch wanneer we bijvoorbeeld door het menusysteem navigeren, omdat de knopconfiguratie omgekeerd is. Stel je nu eens voor dat keer 25 jaar van gewoontevorming.

Dit is zon slechte beslissing - maak er in ieder geval een optie van die je voor jezelf kunt instellen in de systeeminstellingen. Het spelen van PS4-games die Circle als bevestiging hebben en vervolgens moeten overschakelen naar X voor PS5-menu nav, wordt een nachtmerrie https://t.co/th0Ieszifc - John Ricciardi | BLACK LIVES MATTER (@johntv) 4 oktober 2020

Nu valt nog te bezien of Sony systeembrede knoppen opnieuw toewijst, maar we betwijfelen het. Ontwikkelaars zullen tenslotte hard werken om hun games in het nieuwe formaat in kaart te brengen. Door een meer universele benadering voor de DualSense te volgen, zou de stap van PlayStation hen zelfs ten goede kunnen komen.

We zullen onszelf moeten zien zodra de westerse PS5-recensie-eenheden beginnen uit te rollen.

Geschreven door Rik Henderson.