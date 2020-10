Werken mijn PlayStation 4 DualShock 4 en headset op PS5?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonys PlayStation 5 staat op het punt om uit te komen, wat een hele nieuwe wereld van mogelijkheden voor gamers met zich meebrengt, ontgrendeld door een grote boost in grafische kracht en de snelheid van Sonys eigen SSD, die de laadtijden zo lijkt te verkorten tot bijna niets.

De console wordt dus een grote upgrade qua prestaties, maar nogal wat mensen hebben vragen over hun bestaande accessoires, die liefdevol zijn gebruikt gedurende het PS4-tijdperk. Kunt u erop vertrouwen dat ze met de nieuwe hardware werken? We hebben hier antwoorden.

Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden als u misschien denkt, dus we gaan hem opsplitsen in twee delen.

Als je een PlayStation 5-game op de PS5 speelt, moet je dit doen op de nieuwe DualSense-controller van Sony, de controller die bij de nieuwe console wordt geleverd. Het heeft een paar functies die de oudere DualShock 4 niet kan evenaren, inclusief verbeterde haptische feedback en triggers. Dat betekent dat Sony next-gen-games voor zijn next-gen-controller houdt.

Als je echter PS4-games op PS5 speelt, zal een van de overgrote meerderheid die blijkbaar naadloos zal werken op de nieuwe console, meer geluk hebben - je DualShock 4 zal nog steeds werken. Dat betekent dat je misschien wilt wachten met het verkopen of weggeven van je oudere gamepads, als je coöp-klassiekers voor de bank hebt waar je zo nu en dan nog steeds in duikt.

De headset-kant van de dingen is ook afhankelijk van een paar factoren.

Ten eerste, als je een bedrade headset gebruikt die via een 3,5 mm-poort op je DualShock 4-controller wordt aangesloten, werkt je headset absoluut met de PS5. Je sluit hem gewoon op exact dezelfde poort aan op je nieuwe DualSense-controller en je bent weg. Dat zou voor veel mensen goed nieuws moeten zijn.

Als je echter een draadloze headset hebt, worden de dingen een beetje fragmentarischer. Van wat Sony heeft gezegd, is de kans heel groot dat je headset werkt voor de PS5 als deze werkt op de PS4. Hoogstwaarschijnlijk hoeft u alleen uw dongle los te koppelen en in de nieuwe console te steken om er overheen te gaan.

Dit hangt echter af van uw merk en model, en verschillende fabrikanten geven nu details over welke headsets ze weten nog steeds zullen werken, die mogelijk firmware-updates via een pc nodig hebben om te blijven werken, of een headset die geen verbinding meer kan maken. Het laatste label is waarschijnlijk alleen van toepassing op oudere headsets die de afgelopen jaren niet zijn gemaakt.

Hier is bijvoorbeeld de Steelseries-gids voor welke van zijn Arctis-headsets onmiddellijk zal werken op PS5, en hier is hetzelfde van Turtle Beach en nog een uitleg van Astro . Het is de moeite waard om de website van uw headsetfabrikant te raadplegen om te zien of deze een gelijkwaardig bericht heeft gemaakt als u nog steeds twijfelt.

Als je op het punt staat een nieuwe headset op te halen, is het zeker de moeite waard om vast te stellen of deze eerst op de nieuwe console zal werken. Je kunt enkele van de beste headsets die we voor PlayStation hebben gebruikt, bekijken in onze handleiding voor het kopen van headsets hier .

Geschreven door Max Freeman-Mills.