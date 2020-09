Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten al een tijdje dat de PlayStation 5 de grootste gameconsole wordt die er is, mogelijk de grootste ooit. We wisten echter niet helemaal hoeveel onroerend goed het nodig heeft om naast of onder je tv te spelen.

Echte fotos van het liggend naast linialen, samen met enkele prachtige, vergelijkende illustraties gemaakt met de werkelijke afmetingen in gedachten, laten een beest van een machine zien.

Sommigen zullen het geweldig vinden dat het een lounge of speelruimte domineert, anderen zullen het gewoon te openlijk vinden.

Eén ding is zeker, PlayStation maakt zeker een enorm statement met zijn next-gen console.

De fotos uit de echte wereld zijn online geplaatst door de Taiwanese National Communications Commission (NCC), het bureau dat de draadloze communicatie in apparaten goedkeurt voor gebruik in het land. Ze laten het op een aantal posities zien.

De illustraties zijn geplaatst door Twitter-gebruiker @keisawada. Ze laten zien hoe de PS5 eruit zal zien naast een tv en naast gelijkwaardige gameconsoles, waaronder de Xbox Series X en S.

Xbox Serie X (151x151x301mm) も 置 い て み た。 pic.twitter.com/Y9VDEkbokW - 澤 田 圭 (キ ャ ラ ク タ ー デ ザ イ ナ ー) (@keisawada) 20 september 2020

De virtuele tv in de afbeeldingen zou 30-inch zijn (hoewel het, gezien de vermelde afmetingen, eigenlijk dichter bij een 32-inch-set ligt).

Onze favoriete vergelijkingsfoto is die met alle consoles: PS5, Xbox Series X, Series S, Switch en een PS4.

Hoe je het ook bekijkt, je hebt een tv-standaard van behoorlijk formaat nodig als je deze generatie PlayStation gaat gebruiken.

Geschreven door Rik Henderson.