(Pocket-lint) - PlayStation Plus is de maandelijkse abonnementsservice van Sony die vereist is voor online spelen op PlayStation 4 en binnenkort ook PS5- consoles.

Het geeft ook elke maand toegang tot gratis games, evenals grote kortingen op games die via de PlayStation Store zijn gekocht.

Bovendien krijgen PlayStation 5-bezitters vanaf november een verzameling geweldige PS4-games zonder extra kosten.

Dus hier is alles wat u moet weten over PS Plus , inclusief hoeveel het kost en alle voordelen.

PlayStation Plus is een maandelijkse abonnementsservice waarmee je vanaf november online multiplayer-games voor PS4-games en PS5-titels kunt spelen.

Het is vereist om de overgrote meerderheid van de spellen online te spelen - alleen sommige gratis te spelen titels zijn vrijgesteld.

Het begon vele jaren geleden, met de eerste lancering van de service voor PlayStation 3. Het was ook beschikbaar voor PS Vita-gebruikers, maar beide consoles zijn inmiddels stopgezet en PS Plus is ook niet meer actief op.

Naast online spelen omvat het kortingen, toegang tot vroege proefversies van games en een paar andere voordelen. Hieronder leest u er meer over.

PS Plus kan maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks worden betaald.

Maandelijks lidmaatschap kost £ 6,99 / $ 9,99. Het is £ 19,99 / $ 24,99 voor 3 maanden, of u kunt 12 maanden vooraf betalen voor £ 49,99 / $ 59,99. Dit laatste is natuurlijk het meest kosteneffectieve plan.

Je kunt je aanmelden voor PS Plus via je console of de PlayStation Store online, of je kunt een tegoedbon kopen bij een aantal retailers.

Er zijn een aantal voordelen inbegrepen bij het PS Plus-lidmaatschap. Je kunt over elke slag lezen.

PlayStation Plus is een vereiste voor PS4- en PS5-gamers om online met elkaar te spelen. Slechts enkele gratis te spelen games zijn vrijgesteld - de overgrote meerderheid geeft je alleen toegang tot online multiplayer als je een actief PS Plus-abonnement hebt.

Elke maand zijn er ten minste twee PS4-games beschikbaar om te downloaden en te spelen zonder extra kosten. Je mag ze behouden zolang je PS Plus-lid blijft. Je kunt hier de nieuwste gratis spellen bekijken .

We weten nog niet zeker of de PS5 zijn eigen maandelijkse gratis games krijgt, of hij toegang zal krijgen tot dezelfde PS4-titels, of dat de PlayStation Plus Collection een vervanging is voor PS5-bezitters (zie hieronder).

PS Plus-leden krijgen exclusieve kortingen op veel digitale downloadgames in de PlayStation Store. Traditioneel zijn er ook extra kortingen voor leden op uitverkoopgames tijdens grote uitverkoopperiodes.

Alle PS Plus-leden krijgen 100 GB aan cloudopslag voor opgeslagen games, dus zelfs als je je opgeslagen gegevens verliest die zijn opgeslagen op een PS4 (en, voorlopig, PS5), kun je deze later herstellen.

Als je een tweede PS4 bezit en dezelfde game wilt blijven spelen, kun je opgeslagen games van machine naar machine overzetten.

Uniek voor de PlayStation 5, de PS Plus-collectie is beschikbaar vanaf de lancering en bevat 18 PS4-games van eerste en derde partijen om te downloaden en te spelen vanaf de eerste dag (dankzij achterwaartse compatibiliteit). Ze zijn zonder extra kosten beschikbaar voor PS5-bezitters met PS Plus.

Dit zijn de games die beschikbaar zijn in de PlayStation Plus-collectie (vanaf 12 november 2020):

Batman: Arkham Knight

Slagveld 1

Bloedgedragen

Dagen voorbij

Detroit: word mens

Final Fantasy 15

Fallout 4

God van de oorlog

Onbekende tweede zoon

Monster Hunter World

Mortal Kombat x

Persona 5

Ratchet & Clank

De laatste beschermer

The Last of Us Remastered

Resident Evil 7: Biohazard

Uncharted 4: A Thiefs End

Tot zonsopkomst

We zullen deze lijst bijwerken zodra er meer games worden aangekondigd.

Geschreven door Rik Henderson.