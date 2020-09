PlayStation 5 is niet compatibel met PS1-, PS2- of PS3-games

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De CEO van Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, heeft bevestigd dat de PlayStation 5 niet achterwaarts compatibel zal zijn met PS3-, PS2- of PS1-games.

Hoewel dat voor sommigen misschien duidelijk is, vooral gezien de achterwaartse compatibiliteitsstrategie van PlayStation in het verleden, kunnen anderen het nog steeds vervelend vinden.

"We hebben apparaten gebouwd met een focus op PS5-specifieke engineering. Onder hen heeft PS4 al 100 miljoen spelers, dus ik dacht dat ik PS4-titels ook op PS5 zou willen spelen, dus introduceerde ik PS4-compatibiliteit", vertelde hij. Famitsu.

"Terwijl we dat bereikten, concentreerden we ons op het parallel integreren van supersnelle SSDs en de nieuwe controller" DualSense ". Dus helaas is compatibiliteit met [PS1-, PS2- en PS3-games] niet bereikt."

Dit komt voort uit de verzekering van Ryan dat 99 procent van de PS4-games uiteindelijk met PS5 zou moeten werken - te beginnen met de 18 geplande lanceringsdatum als onderdeel van de PlayStation Plus-collectie.

Achterwaartse compatibiliteit is natuurlijk een groot voordeel voor Xbox Series X / S, waarbij alle games die op een Xbox One draaien (inclusief ondersteunde Xbox 360 en originele Xbox-games) vanaf de lancering kunnen worden afgespeeld op de volgende generatie consoles. Of dat een hoofdfactor zal zijn bij aankoopbeslissingen, valt nog te bezien - het heeft zeker geen PS5-pre-orders belemmerd, aangezien de voorraad nu op veel plaatsen is uitverkocht.

Geschreven door Rik Henderson.