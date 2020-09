Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PlayStation-baas Jim Ryan heeft gereageerd op verschillende kritieken en vragen over de aanstaande PlayStation 5- en PS5 Digital Edition-consoles.

Hij vertelde The Washington Post dat Sony Interactive Entertainment maanden geleden hun prijzen heeft bepaald (niet nadat de Xbox-prijs vorige week werd onthuld, zoals sommigen beweren), en dat hoewel pre-orders aan het begin van de lockdown sneller uitverkocht zijn dan toiletrollen, er zullen geen tekorten in voorraad zijn. Er zou genoeg beschikbaar moeten zijn om te lanceren.

Misschien wel de grootste onthulling is dat, in tegenstelling tot veel berichten, de PS5 uiteindelijk achterwaartse compatibiliteit zal ondersteunen met bijna alle huidige PlayStation 4-games.

Ryan vertelde de Post dat het bedrijf duizenden PS4-games heeft getest om hun compatibiliteit te garanderen en dat "99 procent" werkt op de nieuwe machine.

Het is nog niet bekend hoeveel hiervan beschikbaar zullen zijn bij de lancering of kort daarna, maar 18 daarvan zullen vanaf de eerste dag deel uitmaken van de PlayStation Plus-collectie en daarom zonder extra kosten kunnen worden gespeeld door PS Plus-leden.

De CEO zei ook dat, hoewel de PS5 Digital Edtion duurder is dan de next-gen instapmachine van Xbox, de berichtgeving van PlayStation eenvoudiger is: "We willen gamers duidelijkheid geven, we willen ze zekerheid geven", legt hij uit.

"We willen ze toekomstbestendig maken, zodat ze weten dat de console die ze kopen over een aantal jaren relevant zal zijn. Het is een aanzienlijke kapitaalinvestering en we willen ervoor zorgen dat mensen weten dat ze een echte console van de volgende generatie kopen."

Hoewel de Xbox Series S een stuk goedkoper is dan de PS5 Digital Edition, heeft deze lagere specificaties. Beide PS5-modellen hebben dezelfde hoge specificaties, de ene wordt geleverd met een 4K Blu-ray-drive, de andere niet.

Qua voorraad onthulde Ryan dat er dit boekjaar meer PS5-units zijn besteld dan PlayStation 4-consoles aan het begin van de huidige generatie. Dat betekent dat er bij de lancering meer dan ooit te koop zal zijn, zelfs tijdens de pandemie.

Geschreven door Rik Henderson.