PS5-pre-orders live: je kunt nu je nieuwe PlayStation 5 pre-orderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PlayStation 5-preorders zijn nu live, dus kijk hieronder waar je de jouwe kunt vinden.

De standaard PS5 met zijn schijfstation kost $ 499 of £ 449, terwijl de PS5 Digital Edition $ 399 of £ 359 kost.

Pre-order de PS5 bij Best Buy in de VS.

Pre-order de PS5 van Game in het VK

De standaard PlayStation 5-prijs is vergelijkbaar met de Xbox Series X, dus het lijkt erop dat Sony heeft gewacht om erachter te komen wat Microsoft van plan was voordat de definitieve prijzen werden vrijgegeven. In sommige landen is de PS5 echter iets duurder.

De PS5 Digital Edition klokt op $ 100 / £ 110 meer dan de Xbox Series S, maar is een andere propositie en heeft een veel betere specificatie.

Er zijn verschillende bundels verkrijgbaar, waaronder de DualSense-controller, terwijl er ook een oplaadstation, hoofdtelefoon, HD-camera en een media-afstandsbediening als accessoires verkrijgbaar zijn.

De releasedatum van PlayStation 5 is echter een beetje vreemd - 12 november in de VS en geselecteerde andere landen (Japan, Canada, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea) vóór een 19 november rest van de wereld PS5-releasedatum die omvat het VK.

Tot slot, als je alle details over de PS5-specificaties, games en nog veel meer wilt zien, vind je hier alles wat je moet weten over Sonys next-gen consoles .

Geschreven door Dan Grabham.