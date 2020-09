Sony plaagt God of War: Ragnarok, het vervolg voor de PS5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony wist dat we hoopten op details over de prijsstelling en releaseplannen voor de PS5 in de nieuwste Showcase-video voor het systeem, maar dat weerhield het er niet van om in de nabije toekomst veel prachtig uitziende games te laten zien die naar het systeem komen. .

Het heeft echter een van de allergrootsten voor het laatst bewaard, waardoor het de allerlaatste notitie van de hele livestream is geworden, met een zeer, zeer korte teaser-trailer waarin wordt aangekondigd dat God of War in 2021 een vervolg krijgt - en het lijkt erop dat Ik krijg de titel God of War: Ragnarok.

Een norse voice-over van onze favoriete Griekse en Noorse godmoordenaar, Kratos, suggereert dat er een machtige storm op ons afkomt, wat niet echt een verrassing is gezien de gebeurtenissen die de laatste uren van 2018s meesterwerk van een spel.

Het klinkt alsof het Noorse pantheon niet van gedachten zal veranderen en nu gezellig met Kratos en zijn zoon zal worden, of je het nu leuk vindt of niet. De teaser geeft ons heel weinig meer om door te gaan, maar de ijzige esthetiek maakt het waarschijnlijk dat we nog steeds ijzige oorden zullen verkennen.

Er zijn in dit stadium geen andere details om samen te verzamelen, maar als de game in 2021 uitkomt, hoeven we hopelijk niet te lang te wachten om er meer over te weten te komen, en waar het het tragische verhaal van Kratos zal oppikken. .

Geschreven door Max Freeman-Mills.