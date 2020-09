PlayStation Plus Collection is de PS5-versie van Xbox Game Pass

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naast de prijzen en releasedatum (s) voor de PS5 en PS5 Digital Edition , heeft PlayStation een extra incentive aangekondigd voor PS Plus-leden.

Alle PlayStation Plus- leden met een PS5 krijgen de toegevoegde bonus van de PS Plus-collectie - een soort van Sonys antwoord op Xbox Game Pass.

De collectie zal een selectie triple-A PS4-games bevatten die PS5-bezitters kunnen downloaden en spelen als onderdeel van hun lidmaatschap.

Aangekondigd tijdens de PlayStation Showcase van september, bevat de eerste reeks games die beschikbaar zullen zijn het volgende:

God van de oorlog

Bloedgedragen

Monster Hunter World

Final Fantasy 15

Fallout 4

Mortal Kombat x

Uncharted 4: A Thiefs End

Ratchet & Clank

Dagen voorbij

Tot zonsopkomst

Detroit: word mens

Slagveld 1

Onbekende tweede zoon

Batman: Arkham Knight

De laatste beschermer

The Last of Us Remastered

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

PlayStation Plus is Sonys maandelijkse abonnementsservice voor online gamen, het beloont leden op PS4 ook met minstens twee gratis games per maand .

Een PS Plus-abonnement kost gewoonlijk £ 6,99 per maand, £ 19,99 voor drie maanden of £ 49,99 voor een heel jaar. Klik hier voor meer informatie over de PlayStation 5 .

Geschreven door Rik Henderson.