Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft precies gedaan waar iedereen op wachtte en verwachtte, door de prijs en releasedatum voor zijn PlayStation 5- consoles te onthullen. De standaard PS5 kost $ 499 of £ 449, terwijl de PS5 Digital Edition $ 399 of £ 359 kost, en pre-orders voor beide beginnen vanaf morgen.

De releasedatum is iets gecompliceerder, met de VS en een selectie van landen die ze eerst krijgen, op 12 november, voordat ze de rest van de wereld bereiken, inclusief het VK op 19 november. De volledige lijst die de PS5 eerder krijgt, is: Amerika , Japan, Canada, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea.

Die prijs is iets waar we weken op hebben gewacht, vooral sinds Xbox doorging en onlangs zijn eigen prijs bevestigde, en het gaat over wat we hadden verwacht. De standaard PS5, met zijn schijfstation, is in sommige gebieden een beetje duurder dan de Xbox Series X, maar niet zoveel als sommige analisten hadden gevreesd.

De digitale editie van de PlayStation 5 is daarentegen een flink stuk duurder dan de Xbox Series S, maar dat is niet verrassend, aangezien het geen snelkoppelingen of hardwareverschillen heeft om kosten te besparen met meer dan dat ontbrekende schijfstation.

Zoals hierboven vermeld, heeft Sony nu ook een follow-up gegeven om te bevestigen dat pre-orders voor de consoles aanstaande zijn, die al morgen beginnen, afhankelijk van de winkelier.

Pre-orders voor PS5 zijn vanaf morgen beschikbaar bij geselecteerde retailers. - PlayStation (@PlayStation) 16 september 2020

Het is veel te vroeg om te zeggen hoe de duurdere prijs van Sony de prestaties met de PS5 deze feestdagen beïnvloedt, maar het heeft het voordeel dat er een aantoonbaar indrukwekkender reeks games naar de console komt, waaronder enkele sappige exclusieve aanbiedingen die de nieuwste showcase duidelijk maakte .

Geschreven door Max Freeman-Mills.