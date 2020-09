PS5 Digital Edition-prijs komt niet overeen met Xbox Series S-rapport

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft naar verluidt zijn productiedoelstelling voor de PlayStation 5 dit fiscale jaar (eindigend in april 2021) verlaagd, maar dat zou niet al te veel invloed moeten hebben op kerstbestellingen.

Oorspronkelijk zou het in die periode 15 miljoen exemplaren produceren, maar vanwege de aanhoudende pandemie en geclaimde fabricageproblemen, stellen de bronnen van Bloomberg dat dit nu is gedaald tot 11 miljoen exemplaren.

Om eerlijk te zijn, zou dat de consument niet al te veel moeten raken. De recordverkoop van de PlayStation 4 in de eerste maand bedroeg tenslotte 4,2 miljoen, dus er zouden nog steeds genoeg PS5-consoles beschikbaar moeten zijn om aan de aanvankelijke vraag te voldoen.

Interessanter is misschien dat Bloomberg ook de prijzen schat op ongeveer $ 499 voor de PlayStation 5 en minder dan $ 400 voor de PS5 Digital Edition.

De eerste prijs zou de PS5 in een rechtstreekse confrontatie brengen met de Xbox Series X. De PS5 Digital Edition zou echter aanzienlijk duurder zijn dan de Xbox Series S.

Het is begrijpelijk - terwijl de Series S een uitgeklede console van de volgende generatie is, is de PS5 Digital Edition even technisch bekwaam als zijn stablemate, hij laat gewoon de schijf achter om kosten te besparen.

Maar als ouders met een beperkt budget op zoek zijn naar een aankoop van de volgende generatie, kan de prijs de belangrijkste factor zijn en als Bloomberg gelijk heeft, kan dit Xbox een aanzienlijk voordeel opleveren.

Morgen, woensdag 16 september, moeten we meer te weten komen tijdens het PlayStation Showcase-evenement.

Geschreven door Rik Henderson.