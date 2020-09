PlayStation 5-evenement bevestigd: we gaan eindelijk een PS5-prijs en releasedatum leren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft een datum bevestigd waarop we eindelijk de belangrijkste resterende details van de PlayStation 5 zullen leren - namelijk een prijs voor de twee versies van de console, plus de releasedatum - ook al zal het evenement van 16 september kennelijk gericht zijn op de games die naar PS5 komen bij de lancering (en daarna!) ".

We weten dat de PS5 een krachtige console zal zijn en je kunt alle belangrijke PS5-specificaties bekijken in onze hoofdfunctie:

Wat betreft de releasedatum weten we dat de PS5 in november bij ons zal zijn, maar we weten niet precies wanneer - en met de release van de Xbox Series S en Xbox Series X op 10 november, zal het erg interessant zijn om te ontdekken uit wanneer de releasedatum van de PS5 zal zijn.

Het is natuurlijk ook interessant om erachter te komen hoeveel de standaard PS5 en PS5 Digital Edition zullen kosten als we weten dat de Xbox Series X $ 499 / £ 449 zal kosten en de Xbox Series S £ 249 / $ 299 - hoe kan Sony omgaan met die lage Series S-prijs?

We verwachten momenteel dat de Series X ook minder zal kosten dan de PS5-hoofdeenheid, dus we zijn erg benieuwd hoe dit eruitziet.

Sid Shuman, het hoofd van Sony Interactive Entertainment Communications, zei in een (extreem korte!) Blogpost dat "onze volgende digitale showcase ongeveer 40 minuten zal wegen en updates bevat over de nieuwste titels van Worldwide Studios en onze ontwikkeling van wereldklasse. partners. "

De PlayStation 5 Showcase wordt aanstaande woensdag 16 september om 13.00 uur PDT, 21.00 uur BST en 22.00 uur CEST vertoond op Twitch en YouTube.

PlayStation 5 Showcase-uitzendingen live aanstaande woensdag om 13:00 uur Pacific Time: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki - PlayStation (@PlayStation) 12 september 2020

Geschreven door Dan Grabham.