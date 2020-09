Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen de PS5 Media Remote werd onthuld naast de aanstaande next-gen PlayStation-consoles, hadden we één grote vraag: waar zijn de blanco knoppen onderaan voor?

Nu lijkt het erop dat we het weten, met een uitgelekte afbeelding uit de vermeende handleiding van de afstandsbediening die laat zien dat ze de merknamen Netflix, Disney +, Spotify en YouTube zullen krijgen - en waarschijnlijk directe toegang bieden tot die specifieke apps zonder door menus te hoeven waden.

De afbeelding toont duidelijk de logos voor elk van de streamingdiensten, toegewezen aan de vier knoppen verspreid over de onderste helft van de afstandsbediening.

Online ontdekt door de Braziliaanse techsite Technoblog, bevat de handleiding ook een microfoonknop waarmee gebruikers "een spel kunnen starten" of "media kunnen bedienen". De kenmerkende PS-knop is ook aanwezig, waardoor de console waarschijnlijk wordt gestart en / of u teruggaat naar het startscherm.

Een van onze grootste bugbears met de PS4 was dat deze niet met een first-party afstandsbediening kwam - in tegenstelling tot de PlayStation 3, die dat wel deed. Maar dit had kunnen zijn omdat de console nooit echt als mediamachine is ontworpen. Zelfs de 4K-ready PS4 Pro miste immers een 4K Blu-ray-drive.

Nu lijkt het erop dat Sony zijn nieuwste consoles weer als media-eenheden beschouwt.

Geschreven door Rik Henderson.