Minecraft PSVR-update komt binnenkort, zal een gratis patch zijn

(Pocket-lint) - Mojang zal een update voor de PS4-versie van Minecraft pushen om PSVR-ondersteuning "later deze maand" toe te voegen.

De studio van Microsoft heeft Minecraft al eerder in virtual reality aangeboden - we hebben het in 2016 op Oculus Rift geprobeerd - maar dit is de eerste keer dat eigenaren van PlayStation VR-headsets hun Minecraft Worlds van dichtbij kunnen zien.

"Wij Mojang-mensen barsten er al eeuwen van uit om hier iets over te zeggen! PS VR-ondersteuning is eigenlijk een geplande PS4-functie geweest sinds we de duim omhoog kregen van Sony om platformonafhankelijk spelen en de Bedrock-versie naar PlayStation 4 te brengen. elke vraag zouden we, net wanneer, zei het team in een post op de PlayStation Blog.

De patch is gratis voor alle bezitters van de PS4-versie van Minecraft. Er zullen twee modi zijn voor VR-spelen: woonkamer en meeslepend.

Beiden zullen vergelijkbare bedieningselementen gebruiken als de normale Minecraft-game - via de DualShock 4 - behalve dat je in je creaties kunt verkennen en zelfs kunt vechten.

Eerlijk gezegd, toen we Minecraft VR een paar jaar geleden probeerden, werden we een beetje misselijk, omdat je tegelijkertijd in verschillende richtingen kon bewegen en kijken. We vermoeden echter dat dit de afgelopen tijd is veranderd.

Geschreven door Rik Henderson.