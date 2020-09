Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten nu alles wat er te weten valt over de PlayStation 5 , inclusief prijs en releasedatum voor de standaard- en Digital Edition-modellen.

We hebben ook de prijzen voor een nieuwe DualSense-controller ontdekt wanneer deze ook afzonderlijk wordt gekocht, wat altijd handig is. Het ziet er tenslotte zo goed uit en klinkt zo goed dat je er ongetwijfeld twee wilt hebben.

Afwijkend van de DualShock-bijnaam die sinds de allereerste PlayStation-joypad werd gebruikt, vertegenwoordigt deze nieuwe controller zeker een behoorlijke stap voor het bedrijf.

Hier kijken we naar de verschillende aspecten en functies (op basis van wat we al weten).

De volledige prijs van de PS5 is bevestigd op $ 499 of £ 459 (of minder als je kiest voor de digitale editie), en we weten nu hoeveel DualSense ook gaat kosten, namelijk $ 69,99 of £ 59,99. Dat is een kleine stijging ten opzichte van de kosten van een DualShock 4, wat een beetje jammer is, hoewel de toegevoegde verfijning van de functies het niet verrassend maakt.

In wezen, hoewel het er op het eerste gezicht misschien niet zo uitziet, is de DualSense-controller gebaseerd op de DualShock 4 van de PS4 - veruit de beste controller in de geschiedenis van PlayStation tot nu toe.

Ja, de kleur is misschien veranderd - naar een tweekleurig ontwerp - en het volume schijnbaar toegenomen en een beetje afgerond (naar bijna Xbox-vorm), maar de thumbsticks bevinden zich in dezelfde positie en er is nog steeds een aanraakpaneel op de top. Een lichtbalk keert ook terug, zij het aan beide kanten van het touchpanel in plaats van aan de bovenkant.

Wat dit betekent voor PSVR-bezitters, weten we niet zo zeker. SIE heeft in het verleden gezegd dat PSVR wordt ondersteund door PS5, met oudere headsets achterwaarts compatibel, maar zonder bovenste lichtbalk op de controller, is het niet waarschijnlijk dat dit met de camera zal werken. Zou het kunnen dat er plannen zijn om in plaats daarvan over te schakelen naar volledige bewegingsdetectie? We zullen zien.

Een nieuwe functie die aan de DualSense-controller is toegevoegd, is haptische feedback. In plaats van gewoon het oude rumble-pack dat in controllers van vele generaties gaming wordt aangetroffen, geeft de DualSense een speler tastbare feedback om hem of haar beter onder te dompelen in een game.

Zoals Sony op zijn blog zei, "voegt het een verscheidenheid aan krachtige sensaties toe die je voelt als je speelt, zoals de langzame korreligheid van autorijden door modder".

Thomas Was Alone-ontwikkelaar, Mike Bithell, ging nog een stap verder, nadat hij zelf met de controller had gespeeld: "Je zult ook genieten van wat ze doen met de controller op PS5, met de DualSense-dingen", zei hij tegen de Play , Kijk, Luister podcast .

"Haptisch ... dat regendruppels-ding; ik heb een aantal demos gehad, ze zijn erg goed [...] daar ga je wat plezier en spelletjes mee spelen."

Dit liet doorschemeren dat zelfs de kleinste in-game effecten spelers tastbare feedback konden geven via de controller.

Samen met haptische feedback gebruikt de nieuwe controller adaptieve triggers voor de L2- en R2-knoppen.

Deze introduceren ook inhoudelijke feedback en fijnere controle, zoals wanneer u de trekker van een pistool op het scherm overhaalt of een boog naar achteren trekt om met een pijl af te vuren.

Een ander belangrijk punt voor het PlayStation-team was het verbeteren van de batterijduur in de nieuwste controller. Dat is misschien een van de belangrijkste kanttekeningen bij de DualShock 4 en het is geweldig om te horen dat er iets aan wordt gedaan.

Er is nog geen woord over hoe groot de batterij is, of hoe lang deze zou kunnen duren, maar het iets omvangrijkere ontwerp van de nieuwe controller is mede het gevolg van het proppen in een grotere batterij. En dat is fijn om te horen.

Zoals eerder geruchten, is de Share-knop verdwenen. Het is echter vervangen door een nieuwe functie voor de knop "Maken".

Het lanceert een nieuwe Creation Studio-tool waarmee spelers veel meer controle hebben over hun screengrabs en opgenomen videos dan momenteel mogelijk is op de PS4. We zullen er later zeker meer over te weten komen.

Een ding dat multiplayer / sociale gamers enorm zal plezieren, is de nieuwe mogelijkheid om in-game en met andere spelers te chatten zonder de noodzaak van een headset - vooral voor korte periodes en wanneer de geluidskwaliteit van de stem niet zo belangrijk is.

De DualSense wordt geleverd met een eigen microfoonarray die in de controller is ingebouwd. We vragen ons af of dit ook een signaal kan zijn dat de console compatibel zou kunnen zijn met stemassistenten, zoals Alexa of Google Assistant? Misschien zelfs zijn eigen spraakherkenningssysteem (beter dan het systeem waarmee Sony eerder heeft gewerkt)?

Een van de belangrijkste dingen die u over DualSense moet weten, is dat het een vrij belangrijke stap voorwaarts betekent, wat betekent dat achterwaartse compatibiliteit een klein probleem is. Sony heeft onlangs bevestigd dat je bijvoorbeeld geen PS5-games kunt spelen met de DualShock 4-controllers van je oude PS4, hoewel ze wel werken op achterwaarts compatibele PS4-games die op de nieuwe console worden uitgevoerd.

Bovendien verwachten we niet dat de DualSense werkt op een PS4. Sorry.

We zullen updaten wanneer we meer te weten komen over de meer ingewikkelde functies van de controller, maar in de tussentijd kun je hier veel meer te weten komen over de PlayStation 5 .

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Max Freeman-Mills.