(Pocket-lint) - Sony organiseert regelmatig State of Play online evenementen om te pronken met de nieuwste gameplay trailers voor PS5 en PS4.

Deze nieuwste wordt vandaag gehouden, dinsdag 13 september 2022 en zal beelden bevatten van "10 games" die naar PlayStation-consoles en PSVR2 komen.

Hier is hoe en wanneer je het online kunt bekijken.

Wanneer is het volgende PlayStation State of Play-evenement?

De State of Play stream begint vandaag, 13 september 2022, om 23.00 uur BST. Hier zijn de tijden voor verschillende regio's:

US West Coast: 15:00 PT

Amerikaanse oostkust: 18:00 ET

UK: 23:00 BST

Centraal-Europa: 00:00 CEST

Japan: 07:00 JST (14 september)

Hoe kun je de PlayStation State of Play-videostream bekijken?

Je kunt de videostream bovenaan deze pagina bekijken.

Je kunt de stream ook bekijken op de PlayStation-kanalen op Twitch en YouTube.

Wat kun je verwachten tijdens de laatste State of Play

Deze nieuwe State of Play streamt vooruitlopend op de start van de Tokyo Game Show, dus we verwachten vooral games van Japanse studio's te zien.

Het PlayStation Blog onthult dat er in totaal 10 games getoond zullen worden, tijdens een stream die zo'n 20 minuten zal duren. Er zullen games te zien zijn voor de PS4, PS5 en de gloednieuwe PSVR2-headset (die op de show debuteert voor publieke try-outs).

Geschreven door Rik Henderson.