Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elke maand kunnen PS4- en PS4 Pro- bezitters die zich abonneren op de PlayStation Plus-service van Sony een grote selectie gratis games downloaden en spelen.

PS Plus is de online gaming-service van PlayStation , die toegang biedt tot multiplayer-gaming en andere voordelen, waaronder korting op veel digitale aankopen. Het biedt ook een geweldige reeks gratis titels die normaal gesproken een pakket kosten.

Een PS Plus-abonnement kost meestal £ 6,99 per maand, £ 19,99 voor drie maanden of £ 49,99 voor een heel jaar.

Beschikbaar van 6 oktober tot 2 november 2020

Ja, het is oktober en dat betekent dat het heksenseizoen bijna voor de deur staat - let op de Halloween-themas en griezelige shenanigans. Voor PlayStation Plus betekent dat dat je Vampyr krijgt, een fatsoenlijke actie-RPG van de Life is Strange-ontwikkelingsstudio, Dontnod.

Het Need for Speed-uitje van 2017 bood een beetje meer variatie dan de meeste anderen, door je controle te geven over drie verschillende personages die elk voor verschillende soorten voertuigen kiezen. Zijn verhaal onderscheidt het ook van de meeste arcade-racetitels.

De games van vorige maand, PUBG en Street Fighter V, kunnen nog tot 5 oktober worden gedownload.

Geschreven door Rik Henderson.