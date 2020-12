Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel dePlayStation 5 nu beschikbaar is, is de PS4 Pro nog steeds een uitstekende metgezel voor een 4K HDR-tv.

Het is een geweldige, krachtige spelcomputer - vooral voor de prijs - en heeft een bibliotheek met duizenden spellen om uit te kiezen.

Dus als je van plan bent er een te kopen voor Kerstmis, zijn hier enkele van de beste tips en trucs die je kunt ontdekken om de ervaring nog beter te maken.

Als je een upgrade hebt uitgevoerd naar een PS4 Pro van een originele of tweede generatie PS4, kun je je belangrijke gegevens direct van de oude console naar de nieuwe overbrengen. Dat omvat gebruikers en hun instellingen, games en opslagbestanden, plus screengrabs en videoclips.

U hebt minimaal één Ethernet (LAN) -kabel nodig en beide machines moeten tegelijkertijd zijn ingeschakeld. Je hebt ook veel geduld nodig, want het overdrachtsproces kan even duren, vooral als je veel games op je harde schijf hebt staan.

Het is mogelijk om dit te doen via een draadloos of bedraad thuisnetwerk. Maar als je het doet via de wifi-verbindingen van de twee consoles, heb je nog steeds de Ethernet-kabel nodig om ze rechtstreeks met elkaar te verbinden, via hun respectieve LAN-poorten. Als ze beide via een kabel met uw thuisnetwerk zijn verbonden, hoeft u ze anders niet met elkaar te verbinden.

Eenmaal correct ingesteld en ingeschakeld, log je in op het PlayStation Network op je PS4 Pro, werk je de systeemsoftware bij naar de nieuwste versie, en ga je naar Instellingen> Systeem> Gegevens overbrengen van een andere PS4. Volg de instructies en zet een kopje thee (of meerdere) terwijl je wacht tot het proces is voltooid.

Als je een PlayStation Plus-lid bent en de optie hebt om games online op te slaan op je oudere PS4, kun je ze terug naar je nieuwe machine downloaden om gewoon verder te gaan. Als je die optie niet hebt ingeschakeld, ga dan naar Instellingen> Beheer van opgeslagen gegevens van applicaties> Automatisch uploaden op je oude PS4 en klik op het selectievakje van elke game waarvan je een back-up wilt maken in de cloud. Ga ook naar Instellingen> Instellingen voor energiebesparing> Functies instellen die beschikbaar zijn in de rustmodus en zorg ervoor dat het selectievakje Blijf verbonden met internet is aangevinkt.

Vervolgens maakt je machine automatisch een back-up van je opgeslagen bestanden wanneer je PS4 in de slaapstand staat.

Om ze opnieuw te downloaden naar je PS4 Pro, ga je terug naar Instellingen> Beheer van opgeslagen gegevens van applicaties, selecteer je Opgeslagen gegevens in online opslag, klik je op Downloaden naar systeemopslag en je ziet een lijst met alle games waarvoor opslagbestanden beschikbaar zijn.

Je kunt de bestanden van elk spel afzonderlijk downloaden, zelfs elk afzonderlijk opslagbestand voor elk spel als er meerdere zijn, maar voor snelheid kun je ook op de knop Opties tikken en ze allemaal selecteren. Het is echter vermeldenswaard dat alleen de bestanden voor games die op uw nieuwe systeem zijn geïnstalleerd, worden gedownload. Als je daarna een game installeert, moet je het proces herhalen.

Hopelijk detecteert de PS4 Pro automatisch je 4K HDR-tv wanneer deze voor het eerst wordt opgestart, maar zo niet, dan kun je de instellingen zelf controleren.

Ga naar Instellingen> Geluid en scherm> Instellingen video-uitvoer. Hier kun je de resolutie instellen (2160p - RGB voor 4K HDR) of op Automatisch laten staan om je per game aan te passen. U kunt ook uw schermgrootte instellen om de weergave in 3D-modus, het RGB-bereik (hoewel u dat het beste kunt laten staan op Automatisch), HDR en Deep Colour Output te optimaliseren. Laat de laatste twee op Automatisch staan.

U kunt ook de mogelijkheden en het uitvoerformaat van uw tv bekijken onder Video-uitvoerinformatie.

Een leuke functie, als je een compatibele tv hebt, is dat de PS4 je set aanzet en zelfs naar de juiste bron draait terwijl je de console opstart. Ga naar Instellingen> Systeem en zorg ervoor dat het selectievakje voor HDMI-apparaatlink inschakelen is aangevinkt.

Zoals bij alle PlayStation 4-modellen, kun je de interne harde schijf in de PS4 Pro upgraden om gebruik te maken van grotere opslagruimte of snellere toegang (bijvoorbeeld met een solid-state drive).

We schetsen hier de stappen , die algemeen zijn voor alle PlayStation 4s, maar je vindt de drive van de PS4 Pro verborgen onder een klep aan de rechterkant van de achterkant van de machine.

De dingen die u het meest moet onthouden bij het kopen van een nieuwe schijf voor uw nieuwe console, is dat het niet alleen een 2,5-inch harde schijf moet zijn, maar ook niet meer dan 9,5 mm diep mag zijn. Veel 2,5-inch schijven zijn te dik om in de caddy en dus in de console te passen.

Nadat u de schijf hebt verwisseld, moet u de nieuwste systeemsoftware opnieuw installeren via USB. Download de volledige software (niet de update-editie) hier , te vinden onder "Voer een nieuwe installatie van de systeemsoftware uit". Zet het op een USB-station in de mappen PS4> UPDATE en steek dat in de PS4 Pro wanneer daarom wordt gevraagd.

U kunt uw opslagruimte ook uitbreiden door gebruik te maken van een externe USB 3.0 harde schijf met een capaciteit van maximaal 8 TB. Een schijf, zoals de Seagate Game Drive PS4-editie , kan worden aangesloten op een van de beschikbare USB-poorten op de console, maar het kan zijn dat u deze voor gebruik moet formatteren.

Sluit hem aan, ga naar Instellingen> Apparaten> USB-opslagapparaten, selecteer de externe schijf en kies "Formatteren als uitgebreide opslag".

Als je de externe schijf als standaard wilt gebruiken voor game-installatie, ga dan naar Instellingen> Opslag, druk op de knop Opties en selecteer vervolgens Installatielocatie applicatie> Uitgebreide opslag.

Als je geen bedrade hoofdtelefoon of een gamingheadset wilt gebruiken, die beide op de DualShock 4-controller kunnen worden aangesloten, kun je gewoon elke Bluetooth-telefoon of -headset aan je PS4 Pro koppelen.

Ga naar Instellingen> Apparaten> Bluetooth-apparaten en als je de gewenste hoofdtelefoon in de paarmodus hebt, zouden ze door je console moeten worden gezien en op dit scherm verschijnen. Volg gewoon de instructies op het scherm om het proces te voltooien.

Mogelijk moet u het aangewezen audioapparaat selecteren voordat u gaat gamen. Ga naar Instellingen> Apparaten> Audioapparaten> Uitvoerapparaat en selecteer de headset die je wilt gebruiken. Als je je tv-luidsprekers of ander luidsprekersysteem wilt gebruiken, vergeet dan niet terug te gaan en het weer terug te veranderen.

Om zowel je tv als de PlayStation VR-beelden te voeden, moet je een PSVR Processor Unit via HDMI op je PS4 Pro aansluiten en een aparte HDMI-aansluiting op je tv gebruiken.

Het eerste model van de PSVR - uitgebracht in 2016 - is compatibel met 4K en kan dus 2160p-afbeeldingen doorgeven, maar het is niet compatibel met HDR. Dat betekent dat als u HDR-afbeeldingen op compatibele games wilt gebruiken, u de processoreenheid moet loskoppelen en uw console rechtstreeks op de tv moet aansluiten wanneer u de VR-headset niet gebruikt.

Het PSVR-model van de tweede generatie dat eind 2017 werd uitgebracht (het model met ingebouwde hoofdtelefoon) wordt geleverd met een processoreenheid die compatibel is met HDR-passthrough. Helaas is de oudere PSVR-headset niet compatibel met de nieuwe processoreenheid.

Er zijn maar weinig dingen die erger zijn dan het online kopen van een gloednieuw spel en vervolgens uren moeten wachten om het te downloaden. Bij de meeste PS4-games kun je een deel van de game spelen voordat de rest is gedownload - weergegeven door een kortere downloadbalk op de gebruikersinterface - maar dat kan vaak een erg ingekorte ervaring zijn.

Je kunt echter games kopen en instellen om op afstand naar je PS4 Pro te downloaden. Als u Verbonden blijft met internet aangevinkt in Instellingen> Instellingen energiebesparing> Functies instellen die beschikbaar zijn in de rustmodus en uw console in de slaapstand zet in plaats van volledig uit te schakelen, kunt u instellen dat downloads automatisch op uw computer worden geïnstalleerd via een internetbrowser of de officiële PlayStation-app.

Met de app voor iOS of Android heb je toegang tot de PlayStation Store, klik je rechtsboven op het profielpictogram en vervolgens op Downloadlijst en je ziet al je aankopen uit het verleden en het heden. Klik op Downloaden naar je PS4 op een van deze en ze zullen dit automatisch doen.

Het is vergelijkbaar bij het gebruik van een browser. Ga naar store.playstation.com , log in op je PSN-account en je zult de optie Downloadlijst vinden door op je gebruikersnaam in de rechterbovenhoek te klikken.

Er zijn een aantal games in de PlayStation Store die gratis te spelen zijn, vaak met in-app-aankopen, maar volledig speelbaar zijn zonder geld uit te geven. En als je een PlayStation Plus- lid bent - dat £ 6,99 per maand, £ 19,99 voor drie maanden of £ 49,99 voor een heel jaarabonnement kost en vereist is voor online spelen - krijg je elke maand twee PS4-games als onderdeel van je lidmaatschap.

Een van de coolste features van de PS4 in het algemeen is verbeterd voor PS4 Pro. Je kunt je PS4-games in 1080p spelen op externe apparaten, waaronder een pc, Mac, iPhone, iPad of Android-telefoon of -tablet.

Je hebt een reserve DualShock 4-controller nodig (en een draadloze USB-adapter als je niet een van de nieuwe versies met de extra lichtbalk gebruikt), maar als je de app voor Windows of Mac downloadt, kun je je PS4 Pro-scherm spiegelen en speel games alsof ze rechtstreeks op je console en tv draaien (gewoon teruggeschaald naar Full HD als ze meestal 4K zijn).

Download hier de app voor uw computer en schakel Remote Play in op uw console. Ga naar Instellingen> Verbindingsinstellingen voor Remote Play en vink het selectievakje voor Remote Play inschakelen aan.

Nu iOS en Android beide Bluetooth-koppeling ondersteunen voor de DualShock 4, kun je de controller met de PS4 Remote Play-app voor beide gebruiken.

Lees hier hoe u het op iOS instelt . Het is een vergelijkbare ervaring op Android.

Je kunt Remote-play ook starten terwijl de PS4 Pro zich in de rustmodus bevindt door naar Instellingen> Instellingen voor energiebesparing> Functies instellen die beschikbaar zijn in de rustmodus op de console te gaan. Schakel de selectievakjes in voor Blijf verbonden met internet en Schakel PS4 inschakelen via netwerk in.

Ontwikkelaars en uitgevers hebben de meeste van hun games verbeterd om gebruik te maken van 4K, HDR en / of betere framesnelheden wanneer ze op een PS4 Pro worden gespeeld.

De HDMI-kabel die bij de PS4 Pro wordt geleverd, is geoptimaliseerd om een volledig 4K HDR-videosignaal over te dragen, met HDCP 2.2 kopieerbeveiliging en surround sound. Niet alle HDMI-kabels zijn echter even geschikt en als je bijvoorbeeld een langere kabel nodig hebt, zorg er dan voor dat deze het label "premium" of "high speed" heeft. Beter nog, zorg ervoor dat het 4K-ready op de verpakking staat.

Het wordt niet aanbevolen om genoegen te nemen met een oudere kabel, zoals de kabel die bij je originele PS4 is geleverd, omdat die mogelijk niet de bandbreedte kan leveren die nodig is voor 4K Ultra HD- en HDR-signalen.

Net als bij Remote Play biedt de PS4 Pro betere Share Play-functionaliteit wanneer deze als hostcomputer wordt gebruikt. Het kan 1080p-video verzenden in plaats van 720p, zoals op een normale PS4. Zelfs als de andere gebruiker op een gewone PlayStation 4 speelt, wordt het signaal verzonden met 1080p wanneer het wordt verzonden vanaf een PS4 Pro.

Je hebt natuurlijk een internetverbinding nodig die goed genoeg is om ervoor te zorgen dat de resolutie en prestaties stabiel zijn. Een bekabelde verbinding en minimaal 15 Mbps breedband wordt aanbevolen.

Geschreven door Rik Henderson.