Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De PlayStation-consolelijn van Sony is meer dan 25 jaar oud. Waanzinnig hoe de tijd vliegt, is het niet?

De eerste PlayStation werd op 3 december 1994 in Japan uitgebracht en veranderde de game-industrie voorgoed. In de tussenliggende jaren heeft het Sega, de consolefabrikant die destijds met Nintendo vocht, afgeslagen en zelfs teruggekeerd naar zijn positie van nummer één in de gamesindustrie toen de PS4 een paar jaar geleden verkooprecords brak.

Maar de reis is net zo interessant als de games die we tegenwoordig allemaal op onze glanzende PlayStation-console spelen. Inderdaad, de PlayStation die 25 jaar geleden werd uitgebracht, zou niet eens de boog van het bedrijf zijn op de markt voor gameconsoles. Het had drie jaar eerder een Play Station-machine onthuld - een die zowel Super Nintendo-cartridge-spellen als SNES-CD-titels speelde die het had gepland in samenwerking met de nu rivaliserende Nintendo.

Die relatie viel bij de eerste hindernis slecht en de gamewereld is er des te beter door. Sonys PlayStation-console was een schot in de arm van een nichemarkt voor games. Toen het meer universeel werd uitgebracht, in 1995, bracht het een nieuwe kijk op gaming met zich mee. Het werd niet langer gezien als alleen voor kinderen. Games als Wipeout gebruikten dancemuziekacts voor een score die paste bij de nieuwe doelgroep. Consoles werden geïnstalleerd in clubs voor een nieuwe generatie ravers. En aangezien de eerste machine ook cds afspeelde, werd het voor velen een muziekcentrum.

The Play Station (1991)

Sonys eerste poging tot een PlayStation-console verscheen in 1991 en had een cd-station, maar speelde SNES-games. Het begon oorspronkelijk als een gezamenlijk project tussen Nintendo en Sony dat tot stand kwam om een cd-rom te maken voor de Super NES. Voordat er echter iets op de markt kon komen, brak Nintendo de deal en koos in plaats daarvan voor Philips-technologie. Men denkt dat dit de Sony-president woedend maakte, die vervolgens zijn team de opdracht gaf om de PlayStation te maken die zou wedijveren met Nintendo en zo werd de PlayStation-console geboren.

De originele PlayStation (1994)

De eigenlijke eerste PlayStation werd op 3 december 1994 in Japan uitgebracht. Het maakte deel uit van de vijfde generatie videogameconsoles in de hoogtijdagen van consolegames en het nieuwe tijdperk. De originele PlayStation kwam op tijd op de markt om te concurreren met de Sega Saturn en de Nintendo 64. Het zou al snel ook de best verkochte console van die tijd worden, en zou de eerste videogameconsole worden die 120 miljoen exemplaren verkocht. De Sony PlayStation zou gaming zeker voor altijd veranderen als er niets anders was.

De PlayStation-muis (1994)

Wat accessoires betreft, werd de PlayStation Mouse - uitgebracht in Japan in 1994 - degene die het meest waarschijnlijk achter in een la belandde.

De PS One (2000)

De PS One kwam in 2000 als een goedkoper alternatief voor de zojuist uitgebrachte PlayStation 2. Het was in wezen een kleinere, opnieuw ontworpen versie van de originele console die zowel ontwerpaanpassingen als een nieuw menu bevatte. De bijgewerkte PS One presteerde eigenlijk verrassend goed en ging niet alleen beter dan de originele console, maar ook de PlayStation 2.

PlayStation 2 (2000)

De eerste PlayStation 2 werd in maart 2000 in Japan uitgebracht. Het was een groot oud beest, maar sloeg effectief de console-ambities van Sega neer, waardoor de rivaal gedwongen werd om van zijn Dreamcast zijn laatste machine te maken. De tweede echte PlayStation bleek zelfs nog populairder dan de vorige, misschien gedeeltelijk geholpen door de achterwaartse compatibiliteit met originele PlayStation-games.

De PS2 was ook een recordbreker. Het was de snelste console om 100 miljoen exemplaren te verkopen en bereikte die titel binnen iets meer dan vijf jaar na de eerste lancering. Eind 2012 waren er wereldwijd meer dan 155 miljoen verkocht.

PlayStation 2 (2000)

De PS2 was niet alleen een van de best verkochte consoles aller tijden, maar was ook de eerste console die meerdere kleurenopties omarmde. Het werd ook gezien als een belangrijke drijvende kracht achter het gebruik van dvd als filmmedium.

PlayStation 2 harde schijf (2001)

Opmerkelijk genoeg had de PS2 een eigen harde schijf als optioneel accessoire. De schijf van 40 GB is aangesloten op het uitbreidingsvak van de oorspronkelijke machine en kan worden gebruikt om games op te installeren om de laadtijden te versnellen.

PlayStation X (2003)

De PSX - of PlayStation X - is alleen ooit in Japan uitgebracht. Het had een PS2 aan de binnenkant, maar was ook een digitale videorecorder die video op dvd-rw- en dvd-ram-schijven kon branden. Het werd door Sony ontworpen als een videoapparaat voor algemeen gebruik - een alles zingende, dansende machine, maar de hoge kosten van de PlayStation X maakten het ongewenst en door slechte verkopen werd de PSX al snel een mislukking.

Interessant genoeg was de PlayStation X het eerste apparaat dat de grafische gebruikersinterface XrossMediaBar (XMB) van Sony gebruikte, iets dat later een paar jaar later in de PlayStation 3 en Bravia-televisies zou verschijnen.

PlayStation 2 Slimline (2004)

De eerste slimline-versie van de PlayStation 2 kwam eind 2004 binnen. Zoals de naam al suggereerde, was de PS2 Slimline kleiner, dunner en stiller dan de eerste versie. Het is ook verbeterd door de toevoeging van een ethernetpoort.

SingStar (2004)

Singstar was een competitieve muziekgame voor PlayStation-consoles die ook werd geleverd met accessoires voor de PS2: twee bedrade microfoons. Ze gingen ook draadloos voor de PS3-versie en ze kunnen allemaal nog steeds op de PS4 worden gebruikt.

PlayStation Portable (2004)

Op hetzelfde moment dat Sony zijn PS2 aan het slanken was, onthulde het bedrijf de eerste handheld-console, de PlayStation Portable. Het kreeg lovende recensies, maar velen vroegen zich af of ze afhankelijk waren van een eigen schijfformaat, UMD.

De PSP was de eerste draagbare spelcomputer van het bedrijf en de poging om te concurreren met de Nintendo DS. Het was Sony-fans meteen bekend en had qua knoppenindeling een vergelijkbare bedieningslay-out als de standaard PlayStation-controller.

Ophef! (2005)

Een van onze favoriete PS2-games was Buzz, die werd geleverd met eigen zoemercontrollers voor vier personen. Er waren ook draadloze versies voor de PS3.

PlayStation 3-concept (2006)

De eerste keer dat iemand de PlayStation 3 zag, was deze in officiële concept art uitgebracht door Sony. Een golf van schokken viel over de industrie toen de conventionele DualShock-controller schijnbaar werd vervangen door een boemerang.

PlayStation 3 (2006)

Sony liet het ontwerp van de controller achterwege dat zwaar bekritiseerd was, maar bleef bij de Japanse onthulling bij het "zwangere" ontwerp van de console zelf.

De eerste PlayStation 3s werden uitgebracht met achterwaartse compatibiliteit en harde schijven van 20 GB en 60 GB in 2006. Sony zag echter al snel de noodzaak in om de hardware- en software-emulatie voor PS2-titels te laten vallen. Als het echter niet voor de PS3 was, zou HD-dvd in plaats van Blu-ray de meer populaire HD-schijfstandaard zijn geworden.

De PS3 was vanaf het begin een hit, met naar schatting 81.639 verkochte eenheden in de eerste 24 uur nadat de console in Japan werd uitgebracht. Vervolgens verkocht het 600.000 eenheden in slechts twee dagen na verkoop in de rest van de wereld. Dit alles ondanks dat het wordt vergeleken met een George Foreman-grill.

PSP 2000 (2007)

Een slankere PSP - de PSP 2000 - werd uitgebracht in 2007. De PSP 2000 was een grote upgrade voor deze handheld-console en net als de andere slanke apparaten in Sonys consolelijn, was het slankere model lichter, dunner en sneller. Het had ook de mogelijkheid om naar televisies uit te voeren en had ook een USB-oplaadmodus.

PlayStation Eye (2007)

De PlayStation Eye was een camera, die in wezen een webcam was en werkte om spelers te volgen en gamers in staat te stellen games te spelen die ook bewegingsbesturing en kleurdetectie gebruikten. We ontdekten gewoon dat het veel viel.

PlayStation 2 Slimline v2 (2008)

Een paar jaar later bracht Sony nog een versie van de Slimline uit die nog lichter was. Deze slankere versie van de PS2 werd uitgebracht voordat de console officieel werd stopgezet. Dat was echter opmerkelijk pas in januari 2013.

PSP 3000 (2008)

Een andere PSP - de PSP 3000 - volgde in 2008. De PSP 3000 had nog een paar upgrades, waaronder een verbeterd scherm, een ingebouwde microfoon en de mogelijkheid om uit te voeren naar andere televisies die de vorige modellen niet konden.

PlayStation 3 Slim (2009)

Sony hield de trend bij om afgeslankte modellen van zijn console uit te brengen door de PS3 slim uit te brengen in 2009. Deze ingekorte versie was kleiner, lichter, stiller, koeler en gebruikte ook minder stroom. De eerste slanke modellen hebben ook de hoeveelheid beschikbare ruimte om gedownloade games op te slaan aanzienlijk vergroot. Het had maximaal 320 GB. Het ging in september 2009 in de verkoop en er werden meer dan een miljoen exemplaren verkocht voordat de eerste maand was verstreken.

PSP Go (2009)

Vreemd genoeg liet de volgende PSP-console de UMD-drive achterwege om games op schijf te spelen en werden gamers gevraagd om titels te downloaden. Standaard had het 16 GB interne opslag voor games, videos en andere bestanden. U kunt ook een M2-flashdrive gebruiken om 32 GB extra ruimte toe te voegen als u die nodig heeft. De PSP Go werd naast de PSP 3000 verkocht en was niet bedoeld om deze te vervangen.

PlayStation Move (2010)

De PlayStation Move-controller was Sonys antwoord op de Xbox Kinect, maar is nooit echt van de grond gekomen. Het is oorspronkelijk uitgebracht voor de PS3 maar later ook gebruikt in de PS4 en zelfs voor PlayStation VR. Het systeem gebruikte PlayStation Eye of PlayStation Camera om de beweging van de toverstaf in je kamer te volgen terwijl je aan het gamen was.

PSP E1000 (2011)

Een laatste PSP - de E1000 - bracht het UMD-formaat terug in 2011. Het was goedkoop en vrolijk, vooral omdat het geen wifi-connectiviteit had en slechts één luidspreker had in plaats van twee stereoluidsprekers.

PlayStation 3 Super Slim (2012)

Sony was niet tevreden met de Slim en bracht in 2012 ook een "Super Slim" -versie uit, een ongelooflijke zes jaar na de lancering van de originele console. De opslagcapaciteit werd nog verder uitgebreid met het tweede PS3-slanke model en er werd ook een Blu-ray-deck van bovenaf gebruikt.

PlayStation Vita (2011/2012)

De eerste, krachtigere PS Vita werd op tijd voor Kerstmis 2011 in Japan uitgebracht en de aanraakschermen aan de voor- en achterkant waren toen enthousiast. Het werd vervolgens een paar maanden later uitgebracht in de VS in 2012. De originele PS Vita had een 5-inch touchscreen, Bluetooth- en Wi-Fi-connectiviteit en zelfs een 3G-optie. Het is ontworpen om te profiteren van de stijgende interesse in mobiel gamen, hoewel men denkt dat het in die tijd moeite heeft gehad om goed te concurreren.

PlayStation 3-afstandsbediening (2012)

De PlayStation 3 was meer dan alleen een gamesmachine, hij werd ook gezien als een mediahub, wat met de ingebouwde Blu-ray-speler en toegang tot internet. De introductie van een afstandsbediening die bij die functionaliteit paste, was logisch. Het bedrijf bracht een paar jaar later ook een afstandsbediening voor de PS4 uit.

PlayStation 4 (2013)

Ongelooflijk genoeg werd de PlayStation 4 al in 2013 uitgebracht. Hij werd gezien als onderdeel van de achtste generatie gameconsoles en een concurrent van Microsofts Xbox One en Nintendo Wii U. De nieuwe console kocht verschillende ontwerpverbeteringen, waaronder niet alleen meer verwerkingskracht. , maar ook zaken als ondersteuning voor HDR10-video en afspelen in 4K-resolutie.

Over de PS4 werd sterk gedacht (en is dat nog steeds) en bevatte veel verbeteringen waar gamers dol op waren, waaronder de mogelijkheid om dingen te doen zoals games buiten de console spelen op PlayStation Vita. Het is geen verrassing dat de PS4 sinds de lancering 100 miljoen exemplaren heeft verkocht.

Witte PlayStation 4 (2013)

Kort nadat de PS4 was uitgebracht, kwam er ook een witte versie beschikbaar. Het zat oorspronkelijk in een bundel met Destiny en was een geweldige alternatieve optie.

DualShock 4-controllers (2013)

De DualShock 4 was de eerste grote sprong voor Sonys gamepad sinds het begin, met zijn aanraakscherm en led-verlichting. Jammer van de batterijduur.

PlayStation camera (2013)

De PS4-camera is een slimmere aangelegenheid dan het origineel voor de PS3. Misschien nog slimmer was Sonys beslissing om het niet te bundelen met de console en dus minder te laden. De PlayStation Camera heeft twee cameras van 1280 × 800 pixels met een scherpstelafstand van 30 cm en een gezichtsveld van 85 graden. Dit systeem is voor een aantal games gebruikt en nodig voor gebruik met de PlayStation VR-headset.

Sony beweerde dat in 2014 900.000 PlayStation Cameras naast de PS4 werden verkocht.

PS Vita (PCH-2000) (2013)

De PS Vita ging pas echt van start toen de PS4 en Remote-play op de markt kwamen. De opnieuw ontworpen, slankere en lichtere PS Vita had ook een betere batterijduur, 1 GB interne opslag en een verscheidenheid aan kleuren om uit te kiezen.

PlayStation TV (2013)

De meest recente toevoeging aan de PlayStation-familie is de PS TV (PS Vita TV in Japan). Het is in wezen een Vita die u op uw televisie aansluit. Het was een kleine set-top-box gebaseerd op Sonys draagbare spelapparaat dat gebruikers toegang gaf tot compatibele Vita-, PSOne- en PSP-spellen via de PlayStation Store of een meegeleverde gamekaartsleuf. De PlayStation TV is ook in staat om PlayStation 4-inhoud op afstand te streamen, wat handig is.

Sony PlayStation VR (2016)

PlayStation VR werd uitgebracht in 2016 en was op dat moment misschien wel een van de meest betaalbare en toegankelijke VR-headsets die er waren. Het beschikt over een 5,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 1920 x 1080 met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en kan het scherm zelfs dupliceren naar de tv.

We ontdekten dat de PSVR verre van perfect was , maar nog steeds een leuk pakket en het enige echte VR-apparaat voor consolegebruikers op dat moment.

PlayStation 5 (2020)

Eind 2020 wordt de PlayStation 5 gelanceerd.

De PS5 verschijnt in twee varianten, het standaardmodel en de PS5 Digital Edition die geen schijfstation heeft.

De PS5 heeft een gedurfd nieuw ontwerp, samen met drastisch heroverwogen DualSense-controllers .

Onder de motorkap bevindt zich AMD CPU- en GPU-technologie die een gamingmachine belooft die 4K-gaming biedt met 60FPS en zelfs tot 120FPS met de juiste ondersteuning.

De PS5 beschikt ook over SSD-opslag en uitbreidbare NVMe-ruimte. Dit betekent snellere laadsnelheden, waardoor de laadtijden worden verkort en games in een oogwenk kunnen starten.

PS5 DualSense-controller

De PS5 DualSense-controller is op zichzelf al een vermelding waard. Zo ingrijpend is het vertrek van het vorige controllerontwerp, de DualSense ziet eruit als iets uit de toekomst.

De aandacht voor detail op deze controllers is zo klein dat zelfs de grepen bedekt zijn met kleine driehoekige, vierkante, cirkel- en kruispatronen.

DualSense beschikt over een haptisch feedbacksysteem waarvan wordt gezegd dat het "een verscheidenheid aan krachtige sensaties" toevoegt aan uw spelervaringen. Deze controllers bevatten ook ingebouwde microfoons, wat betekent dat er geen vereisten meer zijn voor headsets voor de sociale gamer.

Het hoogtepunt voor velen is echter de verbeterde levensduur van de batterij ten opzichte van de vorige controllers. Een afweging voor een groter controllerontwerp zonder twijfel.

Geschreven door Rik Henderson en Adrian Willings.