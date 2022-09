Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Philips Hue heeft meerdere aankondigingen gedaan op technologiebeurs IFA in Berlijn, waaronder software-updates, meer partnerschappen en een nieuw product voor pc-gamers.

Het bedrijf onthulde de Philips Hue Play Gradient Lightstrip voor pc, die hetzelfde ontwerp biedt als de tv-versie, maar die speciaal is ontworpen voor pc-monitoren.

De Play Gradient Lightstrip voor pc is verkrijgbaar in drie maten, de eerste voor 24- tot 27-inch monitoren, de tweede voor 32- tot 34-inch monitoren en de derde is een langere strip die is ontworpen voor een opstelling met drie monitoren met 24-inch tot 27-inch schermen.

Net als de tv-versie wordt de Play Gradient Lightstrip voor pc aan de achterkant van uw monitor bevestigd met de meegeleverde bevestigingen, waardoor een halo-effect ontstaat wanneer een monitor dicht bij een muur wordt geplaatst. De Play Gradient Lightstrip voor pc knippert, danst, dimt en licht op in overeenstemming met de actie op het scherm wanneer deze wordt gebruikt met de Philips Hue Sync App voor pc.

Philips Hue kondigde ook een samenwerking aan met Corsair, waardoor gebruikers de Corsair iCue-app kunnen gebruiken om scènes in te stellen op Philips Hue-lampen in je kamer of gamingruimte en ze te laten synchroniseren met je Corsair RGB-gamingrandapparatuur.

De Philips Hue Play Gradient Lightstrip voor pc is vanaf 13 september verkrijgbaar in het VK, vanaf £129,99. Er is ook een Play Gradient Lightstrip voor PC starterskit, die op hetzelfde moment in de verkoop gaat en begint vanaf £169,99.

Geschreven door Britta O'Boyle.