Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De next-gen update van The Witcher 3 staat voor de deur en de volledige patch notes bevestigen dat pc-gamers een grafische traktatie te wachten staat.

The Witcher beloofde al ondersteuning voor ray tracing en 4K textures voor de nieuwste spelconsoles en pc's, maar de onlangs vrijgegeven patch notes bevestigen dat mensen die op een gaming pc spelen kunnen genieten van een geheel nieuwe grafische instelling.

Die grafische instelling heet Ultra+ en "verhoogt de visuele getrouwheid van het spel aanzienlijk", aldus die patch notes. CD Projekt Red zegt verder dat de Ultra+ modus een aantal zaken zal beïnvloeden, waaronder het aantal achtergrondfiguren, schaduw- en textuurkwaliteit en meer.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Een andere PC-specifieke verbetering betreft de toegevoegde DLSS 3-ondersteuning, maar alleen op compatibele hardware om voor de hand liggende redenen.

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

Hoewel dat allemaal goed is voor pc-gamers, zijn er nog enkele verbeteringen die exclusief zijn voor consoles. Deze omvatten ray tracing modus, een nieuwe prestatie modus, en ondersteuning voor zaken als adaptieve triggers en haptische feedback specifiek voor de PS5. Over de PS5 gesproken, de release notes noemen ook Activity Cards.

De gratis The Witcher: Wild Hunt next-gen update is vanaf 14 december te downloaden, dus we hoeven niet lang meer te wachten. Het spel was al een blikvanger, dus we kijken er allemaal naar uit om dit spel in handen te krijgen en het aan de tand te voelen.

Geschreven door Oliver Haslam.