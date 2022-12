PC-bezittende Returnal gamers zullen veel RAM nodig hebben om het goed te kunnen spelen.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - PS5 spel Returnal komt naar de PC, wat natuurlijk goed nieuws is. Maar de vereisten zijn slecht nieuws als je rig niet vol zit met RAM.

De overzetting van Returnal naar de PC werd vorige week bevestigd tijdens The Game Awards, maar de systeemeisen voor de roguelike zijn nog maar net op Steam verschenen. En hoewel je misschien niet 's werelds beste grafische kaart of de allersnelste CPU nodig hebt om het spel aan de gang te krijgen, wil je wel bommen RAM hebben om het goed te kunnen spelen.

De basisvereisten zijn een Intel Core i5-6400 (4 core 2,7 GHz) of AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3,5 GHz) en 16 GB RAM in combinatie met een Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) of AMD Radeon RX 580 (8 GB). Maar om het spel in een hogere versnelling te zetten en er echt van te genieten, is iets meer kracht nodig.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Terwijl de Intel i7-8700 (6 core 3,7 GHz) of AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3,7 GHz) CPU vereisten en Nvidia RTX 2070 Super (8 GB) of AMD RX 6700 XT (12 GB) vereisten niet bijzonder opmerkelijk zijn, is de hoeveelheid RAM die nodig is dat wel. De Steam-pagina listing zegt dat je 32GB RAM nodig hebt om aan de aanbevolen instellingen van het spel te voldoen, wat nogal veel is.

Zou Returnal de volgende "kan het Crysis draaien" situatie kunnen zijn? Dat zou best kunnen, ja.

Andere aandachtspunten voor degenen die Returnal op de PC willen halen, zijn het feit dat er geen PS5 crossplay is, dus houd daar rekening mee als je het spel met je vrienden op Sony's machine wilt spelen.

Geschreven door Oliver Haslam.